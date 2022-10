Münster/Hannover (ots) -Ob Sprachverstehen in lauter Umgebung, mobile Vernetzung oder leistungsstarke Akku-Technik - ReSound präsentiert im Rahmen des diesjährigen EUHA-Kongresses, der größten Hörgeräte-Messe der Welt, zahlreiche Highlights und Trends, die sich im Hörakustikfachgeschäft vielfältig an die Bedürfnisse und Wünsche des jeweiligen Nutzers anpassen lassen. So meistert Spitzenhörsystem ReSound OMNIA die "Königsdisziplin" für gutes Hören, das Verstehen von Sprache im Störlärm, in bislang unerreichter Weise*. Das neue Custom made by ReSound im Earbud-Design vereint mit seiner stylischen, maßgefertigten Form, wegweisender Konnektivität und bestem Akku alle drei entscheidenden Trends für jüngere Hörgeräte-Kunden. Und mit dem Custom made by ReSound CIC als dem bislang kleinsten Completely-in-the-Canal-System von ReSound unterstreicht die GN Hearing ihr Engagement im Bereich der Im-Ohr-Hörsysteme."Es freut uns sehr, unseren Partnerinnen und Partnern aus den Hörakustik-Fachgeschäften beim diesjährigen EUHA-Kongress gleich eine Reihe wirklicher Highlights und wegweisender Trends präsentieren zu können", so Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing für Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Darüber hinaus werden wir die Tage in Hannover nutzen, um die Fachbesucher über weitere Schritte unserer Betreuungs- und Serviceoffensive zu informieren, die wir im vergangenen Jahr gestartet haben. Mit ihr wollen wir die tägliche Arbeit in den Hörakustik-Betrieben mehr denn je unterstützen."Ein Höhepunkt beim diesjährigen Auftritt ist Hörsystem ReSound OMNIA. Dank neuester Plattform meistert es die "Königsdisziplin" für gutes Hören, das Verstehen von Sprache in lauter Umgebung, in bislang unerreichter Weise: Ob auf Partys, in Meetings oder im Restaurant - verglichen mit anderen aktuellen Lösungen wird bis zu 150 Prozent mehr Sprachverstehen erreicht*. Der besonders natürliche Klang der eigenen Stimme ist ein weiterer Vorteil, mit dem ReSound OMNIA punktet. Das System kann im Hörakustik-Fachgeschäft vielfältig personalisiert werden. Zur Auswahl stehen drei Bauformen, wahlweise mit leistungsstarkem Akku, sowie fünf Hörer, darunter auch der M&RIE-Hörer mit zusätzlichem drittem Mikrofon im Ohr. Mit iPhone und iPad lassen sich Telefongespräche auch freihändig führen, einfach per Tastendruck**. Glasklares, direktes Soundstreaming ist mit vielen Android Smartphones ebenso möglich.Gleichfalls im Fokus steht das Custom made by ReSound Hörsystem im trendigen Earbud-Design. Das maßgefertigte System, das sehr komfortabel im Ohr seines Trägers sitzt, bietet fortschrittlichste Medizintechnik für bestes Verstehen und hervorragende Klangqualität, eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden sowie bestes Streaming von iPhone und iPad oder Android Smartphones; ab iPhone 11 ist auch hier die Handsfree-Funktion nutzbar**. - "Durch ihr neuartiges, maßgefertigtes Design, durch vielfältige Vernetzungsoptionen und den starken Akku vereint diese Lösung genau das, was viele jüngere, nachrückende Hörsystem-Kunden von ihrem Hörakustiker wünschen", so Christian Lücke.Innovative Hörlösungen für jeden Grad an Hörverlust sowie enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Hörakustik-FachhandelDrittes Highlight beim aktuellen Auftritt ist das kleinste Completely-in-the-Canal-Hörsysteme (CIC), das ReSound je hatte: Hörakustiker bzw. Hörakustikerinnen können das Custom made by ReSound CIC derart perfekt an das Ohr des jeweiligen Nutzers anpassen, dass man es sehr bald gar nicht mehr spüren wird. Dank des neuen Non-Wireless-Systems müssen Kunden, die höchsten Wert auf Diskretion und Komfort legen, dafür keinerlei Abstriche im Hör-Erleben in Kauf nehmen. Auch sie profitieren von der vollen audiologischen Performance der ReSound ONE Technologie.Nicht zuletzt präsentiert ReSound eine neue Funktion der ReSound Smart 3D App. - Mit ReSound Check My Fit können Träger von ReSound RIC-Hörsystemen ab sofort selbst überprüfen, ob das eigene System optimal sitzt. Ist dies nicht der Fall, so können dem Ohr bis zu elf Dezibel an wichtiger Verstärkung fehlen - ein beträchtliches Defizit***. Doch ReSound Check My Fit zeigt den Sitz der Systeme anhand eines Selfies vom eigenen Ohr. Im Zweifelsfall wird ein Besuch im Hörakustik-Fachgeschäft empfohlen."Dem Fachpublikum in Hannover werden wir erneut maßstabsetzende Hörlösungen für jeden Grad an Hörverlust, für jedes Alter sowie für vielfältigste individuelle Bedürfnisse und Wünsche präsentieren; etwa auch durch den erneuten Auftritt Seite an Seite mit unserem strategischen Partner Cochlear", so Christian Lücke abschließend. "Zugleich wollen wir uns einmal mehr als attraktiver und absolut verlässlicher Partner des Hörakustik-Fachhandels vorstellen. Anders als unsere Wettbewerber haben wir uns ganz bewusst gegen eine Retail-Strategie entschieden. Das heißt, wir setzen voll und ganz auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Hörakustikern. Der EUHA-Kongress ist eine überaus attraktive Plattform, um all unseren Partnerinnen und Partnern zu begegnen und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Leben zu füllen."* Die 150%ige Steigerung entspricht einem Zuwachs von 4,36 Dezibel im Vergleich zu ReSound ONE.** ReSound OMNIA Hands-Free Telefonie ist nutzbar mit iPhone 11 oder neuer, iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation) oder neuer, mit Software-Updates iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder neuer.*** World Health Organization (2021) Deafness and hearing loss. Factsheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. Accessed on May 26, 2022.Beim 66. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 12. bis zum 14. Oktober in Hannover finden Sie ReSound am Stand der GN Hearing in Halle 6 des Messegeländes (Stand 401). Redaktioneller Hinweis:Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein Warenzeichen der GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und FaceTime sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deBlog: www.die-hörgräte.detwitter.com/schaarschmidtsOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/5342422