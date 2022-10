NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Online-Broker habe im September rückläufige Handelsaktivitäten im Privatkundengeschäft und auch weniger Downloads seiner App verzeichnet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies liege aber im Rahmen seiner Erwartungen. Es gebe daher keinen Grund für die Anpassung seiner Schätzungen. Konkurrenten wie Nordnet, Avanza und Fineco hätten im dritten Quartal zwar ein gegenüber dem Vorquartal moderat höheres Kundenwachstum erreicht. Dieses bleibe aber recht verhalten./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

