Die EUSOLAG European Solar AG hat im März dieses Jahres ihre erste Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQYU1) aufgelegt. Das Gesamtvolumen der Anleihe, die jährlich mit 6,25% verzinst wird, beläuft sich auf bis zu 125 Mio. Euro. Das auf Photovoltaik-Anlagen spezialisierte Unternehmen hat nach eigenen Angaben im Rahmen einer ersten Privatplatzierungs-Runde 10 Mio. Euro bei institutionellen Investoren eingesammelt, die für den Ausbau des Photovoltaik-Anlagenbestandes verwendet wurden. Wir haben mit dem EUSOLAG-CEO Ivan Sirakov über die Unternehmens-Entwicklung und die weiteren Vorhaben gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sirakov, stellen Sie uns doch kurz und in wenigen Worten die EUSOLAG European Solar AG vor. Was ist das Geschäftsmodell und wie verdient das Unternehmen sein Geld?

Ivan Sirakov: Bei der EUSOLAG European Solar AG ist der Name Programm: Wir investieren und betreiben Solarparks in Europa, wobei eine unserer Kriterien ist, dass die Solaranlage in einem EU-Mitgliedsstaat stehen muss, welches möglichst viele Sonnentage im Jahr aufweist. Die Investitionen in diese Solarparks werden gemeinsam mit Banken auf einer Asset-basierten Finanzierung abgeschlossen. Zentrale Rolle spielt dabei stets auch ein langfristiger Abnahmevertrag mit einem Energieversorger wie z.B. einer E.ON, RWE oder einer Alpiq - für uns als EUSOLAG sowie für die finanzierende Bank ist dies die Grundvoraussetzung für ein Engagement. So gesehen sind die Photovoltaik-Farmen einem Immobilien-Investment ähnlich, wobei unser heutiger ‚Hauptmieter' stets unsere Sonne ist. Dabei haben wir uns als Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren ein Portfolio von produktiven Photovoltaikanlagen in der Größenordnung von 500 MWp aufzubauen.

Seit dem Sommer hat EUSOLAG noch ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich das Verwalten von Anlagen im Namen Institutioneller Investoren. Diesbezüglich tritt die EUSOLAG an einer ESG-Konferenz in Rom am 19.Oktober auf. Wir wurden von einem italienischen ESG-Portal eingeladen.Anleihen Finder: Sie haben bereits im Frühjahr eine Anleihe mit ...

