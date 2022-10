Vor einer Woche ging das größte Volksfest der Welt in München zu Ende - Mikromobilitätsmarktführer Lime zieht eine positive Bilanz dank technischer Innovationen. So gab es zur Wiesn keine nennenswerten Vorfälle an Vandalismus - Schäden an oder Unfälle mit Lime E-Scootern wurden nicht gemeldet. Fahr- und Parkverbote für E-Scooter rund um die Theresienwiese wurden von den Fahrer:innen gut angenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...