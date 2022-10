In Krisenzeiten sollten Anleger das Unkraut aus dem Depot zupfen - nicht die Rosen. Was der Value-Investor Markus Elsässer damit meint und wie Anleger seinen Rat am besten umsetzen, verrät er bei w:o TV.

In schwierigen Börsenzeiten sei es besonders wichtig, Schrott von Gold beziehungsweise die schlechten von den guten Unternehmen zu unterscheiden. Dabei sei es ratsam, die Größe zu haben, auch "langweilige Papiere" zu halten, sagt Elsässer. Was seiner Meinung nach gute Unternehmen in der Krise auszeichnet und wie er beim Investieren vorgeht, erfahren Sie im w:o TV-Interview.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion