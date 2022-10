Mainz (ots) -Woche 45/22Freitag, 11.11.Bitte Programmänderung beachten:16.30 The True Story of AdeleGroßbritannien 2022(weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:18.00 The True Story of the BeckhamsGroßbritannien 2022"The True Story of Kim Kardashian" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5342527