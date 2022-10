Auch unter Konjunkturforschern gibt es Sätze wie in Stein gemeißelt. Einer davon aus jüngerer Zeit lautet sinngemäß: "Es ist nicht die Frage, ob Deutschland im Winter in die Rezession gerät, es ist nur die Frage, wie tief und wie lange". Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat diese Aussage erschreckend eindeutig bestätigt. In seiner jüngsten Konjunkturprognose erwartet D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...