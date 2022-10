Von Tae KimBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerMark Zuckerbergs Vision des Metaverse erobert nun auch die Arbeitswelt. Am Dienstag hat der Meta-CEO das nächste Virtual-Reality-Headset des Unternehmens angekündigt: Meta Quest Pro. Es wird 1.500 Dollar kosten und am 25. Oktober an die Kunden ausgeliefert. "Dieses High-End-Gerät wurde für den Arbeitsplatz konzipiert", so Zuckerberg während seiner Rede auf Metas jährlicher Entwicklerveranstaltung Connect. Das Gerät werde "mehr Zusammenarbeit und Kreativität" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...