Auf dem Deutsch-Türkischen Energieforum unterzeichneten Vertreter beider Seiten eine entsprechende Absichtserklärung. Mindestens neun Millionen US-Dollar will das türkische Photovoltaik-Unternehmen in den kommenden drei Jahren demnach in gemeinsame Forschungsaktivitäten investieren.Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S. und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, wonach sie gemeinsam auf den Gebieten Agri-Photovoltaik, integrierte Photovoltaik und Photovoltaik-Speichertechnologien forschen wollen. In den nächsten drei Jahren ...

