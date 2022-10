Die AUTO1 Group (AUTO1) verzeichnete ein anhaltendes Wachstum bei den verkauften Einheiten, allerdings mit nachlassender Dynamik. Gleichzeitig war der Gesamtmarkt in den Sommermonaten zweistellig rückläufig. Da die makroökonomischen Unsicherheiten zunehmen, passen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen deutlich nach unten an. Die gute Positionierung in den Kernmärkten und der nachlassende Wettbewerb stützen jedoch weiterhin die Kaufempfehlung mit einem gesenkten Kursziel von 12,00 EUR (alt: 18,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/AUTO1%20GROUP%20SE





