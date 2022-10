Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Inflation erreicht zweistellige Werte, die Angst vor einer Rezession wächst und ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs ist nicht in Sicht, so die Experten von PricewaterhouseCoopers (PwC).In einem von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld habe sich im dritten Quartal kein Unternehmen an die Börse gewagt - mit einer Ausnahme: Porsche sei Ende September der Sprung aufs Frankfurter Parkett gelungen. Der Automobilhersteller habe dabei knapp 9,4 Milliarden Euro erzielt - der größte Börsengang in Deutschland seit rund 25 Jahren. Bei den Kapitalerhöhungen und Fremdkapitalemissionen würden Emittenten zögerlich bleiben. ...

