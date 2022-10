Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Inflationsdaten für Tschechien und Ungarn waren noch schlimmer als die Märkte erwartet hatten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Ungarn sei die Inflationsrate im September auf 20,1% gestiegen (von 15,6% im August) und habe den Wechselkurs EUR/HUF (Ungarischer Forint) auf 430 katapultiert. In Tschechien habe nach einer leichten Verlangsamung der Inflation im Vormonat die Bloomberg-Prognose für September bei 17,2% gelegen, die Teuerung habe sich aber auf 18,0% beschleunigt. Im Gegensatz zu Ungarn sehen wir aber bei der Tschechischen Krone keine nennenswerte Abwertung, so Oberbank. Warum? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...