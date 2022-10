General Motors will sich mit einer strategischen Investition in den australischen Batteriematerialien-Zulieferer Queensland Pacific Metals eine neue Quelle für kostengünstiges Nickel und Kobalt für seine Ultium-Batteriezellen sichern. GM wird nach eigenen Angaben voraussichtlich bis zu 69 Millionen US-Dollar in Queensland Pacific Metals für die Entwicklung des für 2023 geplanten Projekts Townsville ...

Den vollständigen Artikel lesen ...