Berlin (ots) -In der Druschba-Pipeline, die von Russland nach Deutschland Öl transportiert, ist an einem der beiden Stränge in Polen ein Leck aufgetreten. Dazu erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland:"Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ist wichtige Energieinfrastruktur beschädigt. Die Bundesregierung muss mit Nachdruck dafür sorgen, dass Polen aufklärt: Wurde auch auf die Freundschafts-Pipeline ein politisch motivierter Anschlag verübt? Gibt es einen Zusammenhang zum Anschlag auf Nord Stream? Deutschland darf nicht tatenlos zusehen, wie wertvolle und lebenswichtige Infrastruktur zerstört wird."Die Teuerungen sind die Folge schlechter Politik.https://www.afd.de/preistreiber-stoppen/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5342682