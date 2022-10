Unterföhring (ots) -- Stärkung des Frauensport-Angebots auf Sky- Kompakte Highlights aller 132 Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga direkt nach Spielende- Highlight-Rechte aller 380 Spiele der 3. Liga inklusive der beiden Aufstiegsspiele direkt nach Spielende- Neben der linearen Ausstrahlung im Pay-TV, per Abruf auf Sky Q und auf WOW auch auf den frei empfangbaren digitalen Plattformen von Sky verfügbarUnterföhring, 12. Oktober 2022 - Sky hat sich Verwertungsrechte an der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 3. Liga gesichert. Die Vereinbarung mit dem Rechteinhaber DFB sieht vor, dass Sky ab der Spielzeit 2023/24 (bis einschließlich 2026/27) ausführliche Highlights aller Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 3. Liga zeigen darf.Bei der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind im von Sky erworbenen Rechtepaket E die Highlights aller 132 Spiele enthalten. Die Ausstrahlung ist dabei direkt nach Spielende mit einer Länge von maximal sechs Minuten pro Begegnung möglich und schließt sowohl eine Verwertung als Pay- als auch als Free-Angebot mit ein. Damit stärkt Sky sein Frauensport-Angebot.Zudem hat Sky Highlight-Rechte aller 380 Spiele der 3. Liga inklusive der beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga erworben. Auch hier ist die Ausstrahlung direkt nach Spielbeendigung möglich und Sky darf Zusammenfassungen mit einer Länge bis zu sechs Minuten pro Spiel ausstrahlen.Sky kann die erworbenen Rechte über alle Verbreitungswege ausstrahlen - linear im TV, per Abruf auf Sky Q und WOW sowie über die vielfältigen digitalen Plattformen von Sky Sport.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Mit der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 3. Liga stärken wir erneut unser Rechteportfolio und werden künftig umfassend von allen wichtigen nationalen Fußballwettbewerben, ob bei den Männern oder Frauen, berichten. Dem Frauensport geben wir künftig noch mehr Airtime, Aufmerksamkeit und bieten ihm damit eine zusätzliche Plattform."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5342762