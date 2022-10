München (ots) -- Alle Spiele der 3.Liga bis einschließlich der Saison 2026/2027 live und exklusiv bei MagentaSport- Alle Spiele der FFBL bis einschließlich der Saison 2026/27 live bei MagentaSport- Über 1000 Live-Stunden bei MagentaTV und MagentaSportDie Telekom hat bei der Ausschreibung der Medienrechte der 3. Liga sowie der FLYERALARM Frauen-Bundesliga erneut zwei Volltreffer gelandet. Das Bonner Unternehmen und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einigten sich für beide Ligen auf eine Verlängerung der Partnerschaft bis einschließlich der Spielzeit 2026/2027. MagentaSport bietet damit exklusiv alle 380 Spiele der 3.Liga sowie co-exklusiv alle 132 Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga live an. Das Fußball-Paket umfasst über 1000 Live-Stunden pro Saison und wird als TV-Angebot bei MagentaTV, bei www.magentasport.de sowie über die MagentaSport-App als Streaming-Inhalt auf allen gängigen Plattformen gezeigt. Seit der Saison 2017/2018 werden sämtliche Partien der 3. Liga angeboten, die Zuschauer-Reichweiten bei MagentaSport wurden seitdem um 340 Prozent gesteigert. Die Frauen-Bundesliga wird seit letzter Saison komplett und mit stetig wachsender Fan-Gemeinde bei MagentaSport gezeigt."Die Verlängerung der Partnerschaft mit dem DFB ist für uns ein Meilenstein. Die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga sind Aushängeschilder von MagentaSport. Jetzt können wir beide Ligen gemeinsam mit unserem Partner langfristig weiterentwickeln und die Attraktivität durch intensive Vermarktung, innovative Produktion und wachsende Reichweiten weiter steigern. Wir freuen uns sehr, dass MagentaSport beiden Spielklassen für vier weitere Jahre ein TV-Zuhause bieten wird", sagt Arnim Butzen, verantwortlich für das TV-Geschäft der Telekom in Deutschland.Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass sowohl die 3. Liga als auch die FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit MagentaSport einen bewährten, starken Partner an ihrer Seite wissen. Das ist auch ein Beleg für die zunehmende Strahlkraft der beiden Ligen. Mit MagentaSport haben wir eine hervorragende Grundlage, beide Wettbewerbe weiterzuentwickeln."Wachsende Fan-Gemeinde für alle Live-Spiele aus 3. Liga und FLYERALARM FFBLMagentaSport ist seit der Saison 2017/2018 die TV-Heimat der "besten 3. Liga der Welt" und bietet alljährlich die spannendsten Partien um Auf- und Abstiege. Zusätzlich wurde das inhaltliche Angebot stark weiterentwickelt. Neben der umfassenden Live-Berichterstattung werden Porträts, Mini-Reportagen sowie Interview-Reihen gezeigt. Mit Erfolg: die Zuschauer-Reichweiten wurden in der 3. Liga um 340 Prozent gesteigert. Top-Spiele wie die Duelle der Traditionsklubs RW Essen gegen Dynamo Dresden oder VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München (als Einzelspiel oder in der großen Konferenz an diesem Samstag ab 13.45 Uhr) fesseln eine stetig wachsende Fußball-Gemeinde.Das neue Exklusiv-Paket der 3. Liga umfasst neben den 380 Live-Partien weiterhin auch die beiden Relegationsspiele der Regionalligisten.Gleichermaßen schreibt auch die FLYERALARM Frauen-Bundesliga eine Erfolgsstory bei MagentaSport. Der wachsenden Fan-Gemeinde für Frauenfußball wurden erstmals letzte Saison alle Partien live gezeigt, in dieser Saison verfolgen schon jetzt mehr als doppelt so viele Zuschauer die Live-Spiele bei MagentaSport, das mit der neuen Vereinbarung auch die nächsten vier Spielzeiten jeweils alle 132 FFBL-Partien erstklassig präsentiert.MagentaSport hat in beiden Ligen sein Content-Angebot stetig um neue vertiefende Formate auf allen Plattformen erweitert, bietet insbesondere auf digitalen sowie Social Media-Kanälen starke aktuelle Inhalte. Über den Inklusiv-Sender MS Sport werden den über 4 Millionen MagentaTV-Haushalten regelmäßig zusätzlich Live-Partien aus 3. Liga und FFBL gezeigt.MagentaSport - die erste Adresse für Live-SportMagentaSport bündelt zahlreiche attraktive Sportinhalte, ist mit rund 2.000 Spielen aus Fußball, Eishockey, Basketball und weiteren Sportarten das größte Live-Angebot für deutschen Teamsport. So können Fans neben der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga auch exklusiv alle Spiele der PENNY DEL sowie weitere Eishockey-Highlights live verfolgen. MagentaSport überträgt außerdem alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) und des Pokals live. Die EuroLeague und der EuroCup sind bis einschließlich der Saison 2025/2026 live bei MagentaSport zu sehen. Hinzu kommen alle DBB-Spiele der deutschen Nationalmannschaft bis Ende 2025 sowie die Weltmeisterschaft 2023 und die EM 2025.Überall erstklassigen Sport sehen könnenDas Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist für Telekom Kunden für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und 9,95 Euro im Monatsabo erhältlich. 