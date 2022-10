Bei der Credit Suisse übernimmt Jesper Andersen per Anfang 2023 die Leitung des Bereichs IT Schweiz. Er wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz).Zürich - Bei der Credit Suisse übernimmt Jesper Andersen per Anfang 2023 die Leitung des Bereichs IT Schweiz. Er wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) und des «Chief Information Officer Management Committee», wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Andersen löst in der Funktion Kirsten Renner ab, die die Bank verlässt. Andersen ist derzeit Informatikchef (CIO)...

Den vollständigen Artikel lesen ...