Weiterhin ist keine Entspannung an der Börse in Sicht. So lange der Deutsche Aktienindex gerade einmal 300 Punkte über seinem Jahrestief notiert, bleibt ein eventueller Boden brüchig und der Markt anfällig für weitere Verkaufswellen. Festzuhalten ist allerdings, dass sich der Markt in den vergangenen zwei Handelstagen erstaunlich stabil präsentiert. Die Zurückhaltung sowohl potenzieller Käufer als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...