DJ Regierung will mit neuer Strategie Fachkräfte sichern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Regierungskabinett hat eine neue Fachkräftestrategie beschlossen, die eine Aus- und Weiterbildungsoffensive, Maßnahmen für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, verbesserte Arbeitsbedingungen und eine erleichterte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt vorsieht. "Mit dem Maßnahmenpaket der Fachkräftestrategie unterstützt die Bundesregierung die Anstrengungen der Unternehmen und Betriebe, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten", erklärte das Bundesarbeitsministerium.

Fünf Handlungsfelder seien zentral: zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildung, Arbeitspotenziale wirksamer zu heben und die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, eine Verbesserung der Arbeitsqualität und ein Wandel der Arbeitskultur sowie die Einwanderung zu modernisieren und die Abwanderung zu reduzieren. "Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung", konstatierte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Wir können unser Land nur mit ausreichend gut qualifizierten Fachkräften moderner, digitaler und nachhaltiger gestalten."

Deshalb gehöre die Fachkräftesicherung zu den dringlichsten Aufgaben. Die gezielte Aus- und Weiterbildung der Menschen, die hier leben, stärke man mit einer Ausbildungsgarantie, einer Bildungszeit und einem Qualifizierungsgeld. "Wir wollen den Erwerbsanteil bei Frauen weiter steigern und mehr qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland den Zugang zu unseren Firmen und Betrieben erleichtern", sagte Heil. Im Herbst werde er dazu Eckpunkte für ein modernes Einwanderungsgesetz vorlegen.

Neuer Schub für Fachkräftesicherung und Qualifizierung

Laut Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) soll ein wichtiger Baustein der Strategie auch eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung sein, mit der man "für neuen Schub in der Fachkräftesicherung und Qualifizierung sorgen" wolle. "Wir werden die berufliche Orientierung für junge Menschen ausbauen und gerade die Gymnasien für eine bildungswegoffene Berufsorientierung stärker einbeziehen", sagte sie.

"Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen sowohl für die Potenziale, die wir inländisch haben, aber wir brauchen vor allem auch mehr Offenheit für ausländische Fachkräfte", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Für mehr Fachkräfteeinwanderung brauche man "mehr Klarheit, an welche Bedingungen wir dies knüpfen". Im Inland gebe es immer noch Potenziale mit Blick auf die Erwerbstätigkeit von Frauen, was mit mehr Kita-Plätzen und Betreuungsmöglichkeiten zusammenhänge.

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, mahnte unterdessen "eine Zeitenwende in der Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik" an. "Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist die Herausforderung für die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", erklärte er. Arbeitskräftemangel, Ausbildungsbewerbermangel und Migrationsbürokratie stressten den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft enorm. Nötig sei nun "eine strategische Transformation der Arbeitswelt".

Das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Anja Piel, erklärte, mehr Fachkräfte zu gewinnen und zu halten sei "mitnichten schicksalhaftes Ergebnis glücklicher Fügung, vorherbestimmt von höheren Mächten". Arbeitgeber und Bundesregierung hätten es ganz im Gegenteil in der Hand. Jetzt müsse die Regierung die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt auch beherzt anpacken. "Mehr Tarifbindung, Verbesserungen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen, mehr Aus- und Weiterbildung sind das Gebot der Stunde", sagte sie. Zusätzlich sei endlich ein verlässliches System für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen nötig. Nicht sein dürfe es, "Menschen in Drittstaaten als Ersatzkräfte anzuwerben und dann zu schlechten Löhnen hier arbeiten zu lassen".

October 12, 2022

