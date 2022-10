LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You von 5 auf 4,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Onlinehändler sei trotz stärkerer Trends im September und Oktober noch nicht aus dem Gröbsten heraus, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3CNK42

ABOUT YOU-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de