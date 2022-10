Die Aktie der Porsche AG hat sich am Mittwoch etwas von den jüngsten Verlusten erholt. Mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 85,48 Euro stachen die Titel der Ende September an die Börse gegangenen Volkswagen-Sportwagentochter (VW) aus dem moderat freundlichen deutschen Markt- und Branchenumfeld heraus.Als Kursstützen erwiesen sich eine positive Studie der Privatbank Berenberg sowie die heutige Aufnahme ...

