NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Suse von 30 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die günstige Bewertung der Papiere des Linux-Spezialisten dürfte über die einstweilen schlechte Berechenbarkeit des Geschäfts hinweg helfen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LU2333210958