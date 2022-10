Hamburg (ots) -Leitung des Baulenkungsreferat für Steuerung von Bundesprojekten verschiedener Ministerien gesuchtDie Bundesbauabteilung der Oberfinanzbehörde in Nordrhein-Westfalen leitet und verantwortet die Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland in NRW und arbeitet in verschiedenen Projekten mit Bundesbehörden und Ministerien zusammen. In diesem Zuge obliegt dem Baulenkungsreferat auch die Fachaufsicht über die Bau- und Liegenschaftsbetriebe in NRW, welche die Projekte operativ umsetzen.Aktuell sucht die Oberfinanzdirektion als Teil der Landesfinanzverwaltungen in NRW eine neue Leitung des Baulenkungsreferats (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenausschreibung-oberfinanzdirektion-referatsleitung/1490/) (m/w/d) und wird dabei von der Hamburger Headhunting Agentur Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/oeffentlicher-dienst/) unterstützt.Verantwortungsvolle Leitungsposition mit GestaltungsspielraumDie Referatsleitung (m/w/d) wird die Verantwortung für das Bundesbauabteilung bei der Durchführung von Bundesbauprojekten in NRW in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien tragen. Darüber hinaus wird er oder sie die Koordination aller fachlichen und organisatorischen Aufgaben des Referats übernehmen und bei der strategischen Ausrichtung und Entwicklung des Bundesbaus mitwirken.Interessent:innen für diese vielseitige Leitungsaufgabe können sich noch bis zum 13. November 2022 über die Kontrast Personalberatung GmbH für die Stellenausschreibung bewerben.Diplom- oder Masterstudium und Leitungserfahrung gefordertDie Bewerber:innen müssen ein Diplom oder Masterstudium im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder Ver- und Entsorgungstechnik sowie langjährige Berufserfahrung und Leitungserfahrung in der Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Strukturen vorweisen können. Darüber hinaus sind fundierte Erfahrungen im HOAI-Umfeld und Kenntnisse im Haushaltsrecht, Baurecht und Vergaberecht gefordert. Die Kandidat:innen sollten als Beamte zudem über eine Laufbahnfähigkeit für den höheren Bautechnischen Verwaltungsdienst oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5342947