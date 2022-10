DJ BASF kündigt nach Gewinnrückgang Sparprogramm an

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF hat im dritten Quartal unter anderem wegen einer hohen Wertberichtigung auf Nord Stream bei seiner Beteiligung Wintershall Dea deutlich weniger verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Chemiekonzern, kündigte aber gleichzeitig ein Kostensenkungsprogramm an. Eingespart werden sollen 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion jährlich "mit Fokus auf Europa und insbesondere Deutschland" wegen deutlich schwächerer Ergebnisse und sich verschlechternden Rahmenbedingungen - in Deutschland verbuchte BASF laut Mitteilung im dritten Quartal einen Verlust.

Das Programm soll 2023 bis 2024 umgesetzt werden, kurzfristig mögliche Maßnahmen sollen jedoch sofort erfolgen. Mehr als die Hälfte der Einsparungen will BASF am Standort Ludwigshafen realisieren. "Sowohl Unternehmens-, Service- und Forschungsbereiche als auch das Corporate Center sollen gestrafft werden", so der Konzern.

Derzeit erarbeitet der Konzern "weitere Maßnahmen zur mittel- und langfristigen strukturellen Anpassung des Produktions-Verbunds" in Europe. Diese sollen im ersten Quartal kommuniziert werden.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 08:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.