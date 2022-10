NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,95 Prozent. Sie liegt damit weiter in der Nähe ihres unlängst markierten mehrjährigen Höchststandes.

Daten zur Preisentwicklung in den USA konnten den Kursen am US-Rentenmarkt zum Auftakt nur für kurze Zeit Auftrieb verleihen. Im September sind die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 8,5 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als erwartet. Die Preisentwicklung auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die Kennzahlen zu den Verbrauchpreisen stehen am Donnerstag auf dem Programm. Am Markt wird außerdem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed gewartet, das am Mittwochabend veröffentlicht wird. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weiter starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten./jkr/bgf/men