Wien (www.fondscheck.de) - Der Online-Vermögensverwalter Minveo hat einen eigenen Fonds lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits seit Mitte August stehe der Minveo One powered by AI (ISIN DE000A3DQ1A7/ WKN A3DQ1A) für private und institutionelle Anleger offen. Die seit 2017 aktive Gesellschaft, die über eine Bafin-Lizenz verfüge, möchte mit dem Fonds auch Investoren mit schmalerem Geldbeutel Zugang zu ihrer "Strategie mit der höchsten Komplexitätsstufe" ermöglichen. Zudem könnten so auch professionelle Investoren an den mittels künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerten Strategien von Minveo partizipieren. ...

