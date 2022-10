Heute im gabb: Um 15:16 liegt der ATX TR mit -1.05 Prozent im Minus bei 5678 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -27.66% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +1.92% auf 26.5 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +1.42% auf 50 Euro und RBI mit +0.98% auf 12.42 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12164 (+0.02%, Ultimo 2021: 15884, -23.42% ytd). - News zu S Immo, Aktiendeals bei Cleen Energy und Kontron, Research zu Verbund, Palfinger ...- CIRA Run mit Model Max Fischer; Gerda Königstorfer fehlt sehr - Nachlese: Mani Lettenbichler, Georges Leser mit startup300 Bedenken, Immofinanz, Diana Kaufhold und If you go away- Börsen-Kurier: Langsam wieder investieren, Uniqa-Zertifikate, Lehrlinge gesucht- Unser Robot sagt: Marinomed, Lenzing, Agrana und weitere Aktien auffällig; ...

