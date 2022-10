Bei der S Immo gibt es eine weitere Änderung im Vorstand. Nach Bruno Ettenauer ist auch Friedrich Wachernig ausgeschieden, und zwar per gestrigem Datum. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Holger Schmidtmayr in den Vorstand zu berufen. Er war bekanntlich bereits S Immo-Vorstand, und zwar von 2004 bis 2012. Seit 2019 ist er als Risk Manager und Compliance Officer für das Unternehmen tätig.S Immo ( Akt. Indikation: 22,70 /22,75, -0,33%) Aktiendeals: Cleen Energy-Vorstand Lukas Scherzenlehner hat am 10. Oktober über die Börse 500 Aktien zu je 9,6 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.Morgan Stanley hat bei Kontron von 4,6 auf 3,65 Prozent der Stimmrechte reduziert, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Die ...

