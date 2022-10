Die zu X1 Esports gehörende Tyrus LLC meldet kommerzielle Fortschritte im Jahr 2022

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Der von Tyrus gemanagte YouTube-Star Brizzy Voices unterzeichnet einen Vertrag mit Warner Brothers

Tyrus-Talent Kate Stark wird von der Bank of Montreal (BMO) engagiert

Das Tyrus-Talent IAmBrandon unterschreibt einen einjährigen Markenbotschafter-Vertrag mit Amazon Luna

Von Tyrus gemanagte Influencer werden von einer Reihe führender globaler Marken unter Vertrag genommen, darunter: Best Buy, Logitech und Square Enix.

Vancouver, BC - 12. Oktober 2022 - X1 Esports and Entertainment Ltd. ("X1 Esports" oder das "Unternehmen") (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Portfoliogesellschaft für Videospiele und Medien, freut sich, ein Unternehmens-Update zu den geschäftlichen Fortschritten ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Tyrus LLC, einer führenden Firma für Social Media Influencer Management, die Gamer, Content Creators und Influencer unterstützt, zu geben.

"Die Macht und das Potenzial von Influencer-gesteuerten Marketingkampagnen hat dazu geführt, dass große globale Marken zunehmend auf Gaming- und Esports-Influencer zurückgreifen, um die Bekanntheit ihrer neuesten und angesagtesten Produkte bei der Generation Z zu steigern", sagte Amanda Solomon, Leiterin von Tyrus LLC. "Wir haben seit Anfang des Jahres ein sehr solides monatliches Wachstum zu verzeichnen und füllen bereits eine starke Pipeline bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus. Die Tatsache, dass unsere Talente mit einer wachsenden Zahl der größten und bekanntesten Marken der Welt zusammenarbeiten, zeigt die Wirkung und den einzigartigen Einfluss, den diese Schöpfer auf ihr GenZ-Publikum haben, und die Stärke dieses wichtigen Marketingkanals für die Zukunft."

Tyrus verzeichnete im Jahr 2022 ein stetiges Wachstum bei Markendeals - vertraglich vereinbarte Kampagnen oder Produktplatzierungen für Marken mit von Tyrus gemanagten Influencer-Talenten. Von März 2022 bis Juli 2022 stieg die Zahl der Markenverträge für Talente um fast 90 %, von durchschnittlich 18 auf 34 abgeschlossene Verträge pro Monat.

Zu den bemerkenswerten Markenkampagnen, an denen Tyrus-Talente beteiligt waren, gehören:

Amazon arbeitete mit dem Tyrus-Talent IAmBrandon an einer Kampagne für seinen Cloud-Gaming-Service Luna zusammen.

Die von HelloFresh unterstützte originelle, wettbewerbsorientierte Twitch-Kochserie 'Unleash the Feast' hatte vier Mitglieder der Tyrus-Kundenliste als Gastdarsteller: PastaroniRavioli, Shado_Temple, EdgarAllanBroLIVE und Catieosaurus (1,6 Millionen TikTok-Follower)

Kate Stark wurde von BMO engagiert, um im Twitch-Stream 'Where Gaming Meets Banking' aufzutreten

Warner Brothers hat sich mit dem Tyrus-Talent Brizzy Voices (2,08 Mio. YouTube-Follower) für den Showcase zum 20. Jahrestag der Veröffentlichung von Harry Potter zusammengetan

"Seit der Übernahme von Tyrus zu Beginn dieses Jahres sind wir von dem stetigen und kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens unglaublich beeindruckt. Es wurde kürzlich von Business Insider1 als eine der besten Influencer-Talentmanagement-Firmen in diesem Bereich anerkannt, mit Agenten, die zu den einflussreichsten in der Branche gehören", sagte Mark Elfenbein, CEO von X1 Esports. "Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir sehen, und glauben, dass dieses Wachstum angesichts des Appetits großer Marken, die einzigartige Anziehungskraft und Reichweite von Gaming-Influencern zu nutzen, auf lange Sicht nachhaltig ist."

Über Tyrus

Tyrus LLC d/b/a Tyrus Talent Services ist ein Unternehmen für das Management von Content Creators und Social Media Influencern und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von X1 Esports. Tyrus Talent Services wurde 2017 von James Boehm gegründet und wird von CEO Amanda Solomon geleitet. Tyrus Talent Services ist darauf spezialisiert, Kreative dabei zu unterstützen, ihre Marken zu definieren, zu vergrößern und weiterzuentwickeln, indem es Dienstleistungen wie Plattformmanagement, Social Media Management und Agenturvertretung anbietet.

Über X1

X1 Esports and Entertainment ist ein diversifiziertes Portfoliounternehmen mit Vermögenswerten in den Bereichen Gaming, Esports, Medien und Unterhaltung. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, wird an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol (CSE: XONE) gehandelt.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Fußnote:

1 "21 führende Talentmanager und Agenten, die Spieleentwicklern und Esports-Profis zu Geld verhelfen", Business Insider, von Geoff Weiss, Amanda Perelli und JP Mangalindan am 13. September 2022.

