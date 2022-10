Veitsbronn (ots) -Mit dem Superbrands Germany Tribute Event findet das aktuelle internationale Marken-Auszeichnungsverfahren am 19.10.2022 seinen Höhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wird die Olympia-Siegerin und mehrfache Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo geehrt. Die ausgezeichneten Markenmacher und viele Gäste können sich auf eine außergewöhnliche Gala freuen, die zum ersten Mal im historischen Herzog-Friedrich-August-Saal der Wiesbadener Casino-Gesellschaft stattfindet.Eine 22-köpfige hochrangige Jury hat in einem aufwendigen Bewertungsverfahren die besten und stärksten Marken Deutschlands gewählt.Die Superbrands Germany 2021/2022 sind:adidas, Aral, Avery Zweckform, BIG BOBBY-CAR, Bitburger, BUNTE, CARGLASS, cewe, CosmosDirekt, Deutsche Bank, eprimo, FC Bayern München, Fissler, hansgrohe, HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN, HÖRZU, Jura, Krups, LAMBERTZ, Miele, ntv, Postbank, Stiebel Eltron, uvex, VARTA, weber, württembergische und WüstenrotMalaika Mihambo - die Persönlichkeit des JahresAls besonderes Highlight wird während der Gala Malaika Mihambo als Superbrand Germany Persönlichkeit 2021/2022 geehrt. Sie ist wohl Deutschlands bekannteste und beliebteste Leichtathletin und mit ihrem Olympia-Sieg und zweifachen Weltmeistertitel im Weitsprung eine der erfolgreichsten. Als Superbrands-Persönlichkeit ist sie in bester Gesellschaft: Auch Franz Beckenbauer, Boris Becker, Iris Berben, David Garrett und Wotan Wilke Möhring sowie Dr. Eckart von Hirschhausen wurden in den vergangenen Jahren bereits ausgezeichnet.Die Laudatio hält Christine Langner, Sportmoderatorin von ntv.Sonderpreise für Aktion Deutschland Hilft und UNICEFAuch dieses Mal werden zwei Organisationen wieder mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: Die Aktion Deutschland Hilft und UNICEF erhalten die Auszeichnung als "Social Superbrands Germany". Die Laudatio hält Robert Pölzer, Chefredakteur der BUNTE.Über Superbrands:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit mehr als 27 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Errungenschaften und Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und promotet.Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus.Das aktuelle Buch der Superbrands Germany 2021/2022 erscheint zum Tribute Event am 19. Oktober 2022, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben. Journalisten können sich via eMail akkreditieren lassen.Pressekontakt:Superbrands GermanyNorbert R. LuxManaging DirectorTel.: +49 911-97 99 5 99eMail: n.l@superbrands.infoOriginal-Content von: Superbrands Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54850/5343089