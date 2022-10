Loop EnergyTM (TSX: LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen für die gewerbliche Mobilität, präsentiert heute gemeinsam mit dem italienischen Bushersteller Rampini Carlo SpA auf der Next Mobility Exhibition in Mailand, Italien, seinen ersten Wasserstoff-Elektrobus: das Modell HYDRON.

HYDRON hydrogen-electric bus by Rampini powered by a Loop Energy fuel cell (Photo: Business Wire)

Rampini ist der dritte Kunde von Loop Energy, der innerhalb weniger Monate eine Wasserstoff-Elektrobus-Plattform einführt. Rampini hatte zuvor beschlossen, die Produktion von Dieselbussen im Jahr 2018 einzustellen und sich auf das Angebot von Elektrobussen zu konzentrieren ein Trend, dem die Branche folgt.

Der Hauptgrund für die Entscheidung von Rampini, die Brennstoffzelle von Loop Energy für seine Wasserstoff-Elektrobus-Plattform zu wählen, war die Kraftstoffeffizienz. Ein geringerer Kraftstoffverbrauch bei Bussen kann zu Kosteneinsparungen beim Kraftstoff, einer größeren Reichweite und einem geringeren Platzbedarf führen, wodurch wiederum die Gesamtbetriebskosten für Flottenbetreiber sinken.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Nutzfahrzeugen ist Rampini bestrebt, eine breite Palette von emissionsfreien Plattformen anzubieten. Der HYDRON ist der erste kommerziell verfügbare Wasserstoff-Elektrobus von Rampini. Er ergänzt das Angebot an batterieelektrischen Bussen, Abfallsammelfahrzeugen und Stromversorgungsgeräten in Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Griechenland. Rampini produziert bereits mehrere HYDRON-Busse mit Brennstoffzellen von Loop Energy.

Rampini hat den HYDRON-Bus auf der Grundlage seines batterieelektrischen Busmodells entwickelt, das durch einen Brennstoffspeicher und einen S300 Brennstoffzellenmotor mit 30 kW von Loop Energy ergänzt wurde. Der 8 Meter lange Bus bietet Platz für bis zu 48 Fahrgäste und ist mit einem 10,8-kg-Wasserstofftank ausgestattet, der eine Reichweite von 450 Kilometern ermöglicht. Die größere Reichweite des Busses bietet den Vorteil, dass die Fahrer während des Einsatzes nicht auftanken müssen.

"Rampini leistet mit seinem Engagement für die Abkehr vom Dieselmotor und die Bereitstellung einer Produktlinie für Elektrofahrzeuge Pionierarbeit. Die Einführung eines weiteren Wasserstoff-Elektrobusses durch erfahrene Hersteller ist ein starker Indikator für die weltweit wachsende Nachfrage", so Ben Nyland, Präsident und CEO von Loop Energy. "Ich hatte das Glück, das Produktionszentrum von Rampini in Umbrien, Italien, besichtigen zu können, und ich bin sehr beeindruckt von ihrem Engagement und ihrer Fähigkeit, leistungsstarke Elektrobusse herzustellen, um den schnell wachsenden Bedarf der italienischen Flottenbetreiber zu decken."

"Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Loop Energy auf der Next Mobility Exhibition und den Beitrag zur Einführung unseres HYDRON-Busses", sagte Fabio Magnoni, General Manager von Rampini. "Vor einigen Jahren haben wir beschlossen, uns auf Elektrobusse anstelle von Dieselbussen zu konzentrieren, und das Interesse von Kunden in ganz Europa ist außergewöhnlich groß. Mit dem Angebot eines Wasserstoff-Elektrobusses können wir Flottenbetreibern eine zuverlässige und wirtschaftliche Null-Emissions-Lösung bieten."

Italien, das einige der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt beheimatet, ist hervorragend positioniert, um europäische und andere globale Märkte mit emissionsfreien Fahrzeugen zu beliefern. Verschiedene Bonusprogramme, darunter das von der EU finanzierte Konjunkturprogramm zur Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr, führen dazu, dass zahlreiche Hersteller und Flottenbetreiber rasch auf Wasserstoff-Elektrofahrzeuge umsteigen.

Rampini schließt sich damit den anderen Loop Energy-Kunden Aluminum Revolutionary Chassis Company (Australien), NGVI (Südkorea) und Mobility Innovation (Slowakei) an, was die Präsentation einer Wasserstoff-Elektrobus-Plattform im Jahr 2022 betrifft. Alle Busse werden bei Flottenbetreibern in ihren jeweiligen Märkten getestet.

Der Bus wird auch auf der FIAA, der internationalen Messe für Reise- und Linienbusse, am 18. Oktober 2022 in Madrid vorgestellt.

Über Rampini Carlo SpA

Die Geschichte von Rampini Carlo SpA reicht zurück bis in das Jahr 1945 in Umbrien, dem grünen Herzen Italiens. Seit mehr als 70 Jahren produziert Rampini wahre Schmuckstücke der italienischen Mechanik und entwickelt hochtechnologische und zunehmend umweltfreundliche Produkte. Innovatives Design war schon immer kennzeichnend für das Wachstum des Unternehmens und wird es auch weiterhin sein. Die ständige Weiterentwicklung in Bezug auf Qualität und Quantität hat Rampini zu einem der wichtigsten Hersteller auf nationaler Ebene werden lassen. Als alteingesessenes Familienunternehmen ist das Unternehmen ein Vorzeigemodell in der italienischen Klein- und Mittelindustrie.

Der Hauptsitz von Rampini in Passignano sul Trasimeno, in der Provinz Perugia, ist eine konzentrierte Kombination aus Effizienz und Technologie. Die strategischen Planungs- und Marketingaktivitäten in Verbindung mit den wichtigsten Produktionen und der Professionalität des technischen und operativen Personals ermöglichen es dem Unternehmen, Projekte auf dem neuesten Stand der Technik zu entwickeln und umzusetzen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Letztlich sind Leidenschaft, Fairness und Vielseitigkeit schon immer die Markenzeichen des Unternehmens gewesen.

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, darunter leichte Nutzfahrzeuge, Transitbusse sowie mittelschwere und schwere Lkw. Die Produkte von Loop verfügen über die proprietäre eFlow-Technologie des Unternehmens in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels. eFlow wurde entwickelt, um kommerziellen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop arbeitet mit OEMs und großen Zulieferern von Fahrzeugsubsystemen zusammen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop auf eine emissionsfreie Zukunft hinarbeitet, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln. Insbesondere Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens oder des Kunden in Bezug auf die künftige Produktion von Wasserstoff-Elektro-Bussen und deren Einsatz und Leistung sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen darüber, ob die Brennstoffzelle von Loop Energy die Vorteile der Kraftstoffeffizienz bieten wird und diese Vorteile die Gesamtbetriebskosten senken werden, ob der Bus von Rampini ohne Nachtanken betrieben werden kann und ob Italien gut positioniert ist, um emissionsfreie Fahrzeuge für europäische und andere globale Märkte zu liefern.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den veröffentlichten oder implizierten zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem, dass sich die Fahrzeughersteller weiterhin für die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugen gegenüber Dieselfahrzeugen entscheiden, dass die Anreize der europäischen Regierungen die Hersteller und Flottenbetreiber nicht dazu bewegen, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen, und die unter "Risk Factors" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 23. März 2022 erörterten Faktoren. Loop lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

