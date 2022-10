Paris (ots/PRNewswire) -Die Internationale Innovationsmesse COSMETIC 360 öffnet Ihre Tore für zwei außergewöhnliche Tage am 12. und 13. Oktober 2022 im Carrousel du Louvre in Paris.Mit ihrem Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz wird die 8. Edition dieses Jahr besonders spannend werden. Die Messe empfängt 220 Aussteller aus 16 Ländern und 4.500 internationale Entscheidungsträger, darunter mehrere Cluster-Delegationen (Kanada, Thailand, Taiwan, Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Kolumbien und Südkorea).Sie alle sind gekommen, um an der KI-Revolution, die neue Chancen für Wissenschaft, Produktion, Handel, Kundenerlebnis und Antizipation eröffnet, teilzuhaben. Die fünfte industrielle Revolution, die auf einer engeren Zusammenarbeit zwischen Menschen und intelligenten Maschinen basiert, ist in vollem Gange!Die Messe wird vom führenden weltweiten Netzwerk der Parfümerie- und Kosmetikbranche COSMETIC VALLEY veranstaltet und lädt ein zu vielen Höhepunkten zum Thema KI: neue Vorträge, Hackathon mit der jungen Generation, innovative Start-ups, Awards. Zwei weitere Themen, in denen wesentliche Fortschritte gemacht wurden, bilden die Höhepunkte dieser 8. Messe: Nachhaltigkeit/Umweltschutz und das neue Wellness-Zeitalter.DIE CHAMPIONS DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ BEI DER COSMETIC 360 2022Die COSMETIC 360, die jedes Jahr eine Vorreiterrolle in der Innovation im Kosmetikbereich einnimmt, vereint zum ersten Mal rund 30 französische und internationale Unternehmen, die Pionierarbeit zur KI leisten. Die innovativen Lösungen werden in drei Schwerpunktthemen vorgestellt:- PROGNOSE: KI-Algorithmen erlauben die Vorhersage von Kaufverhalten und somit von Verkaufszahlen, der Wirkungsweise von Molekülen, der Qualität der Produkte, aber auch die Voraussage von Produktionsausfällen und die Planung von Wartungsarbeiten ...- PERSONALISIERUNG: KI vervielfacht die Möglichkeiten der Hautanalyse, die Fähigkeit, maßgeschneiderte Produkte anzubieten, das kontinuierliche Lernen, um in Echtzeit Lösungen zu bieten, und das erweiterte Kundenerlebnis (Chatbots ...).- ENTSCHEIDUNGSHILFE UND BESCHLEUNIGUNG DES "TIME TO MARKET": KI unterstützt fundierte Entscheidungen durch die Darstellung und Analyse von Daten.Künstliche Intelligenz eröffnet einen Markt, der für 2023 auf 500 Milliarden US-Dollar geschätzt wird[1], und bereitet den Weg für individuellere Cremes und Parfüms, verbesserte Tests, neu konzipierte Verpackungen und neue Eigenschaften von Molekülen. Sie ermöglicht zudem verbesserte Logistikströme und ist ein Mittel zur Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung und einer hyperagilen Anpassung von Angebot und Nachfrage zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit."Während die Europäische Kommission Europa zu einem weltweiten Vorreiter einer vertrauenswürdigen und Wachstum schaffenden Künstlichen Intelligenz machen will, strebt Cosmetic Valley an, ein Akteur und ein Motor bei der Eroberung dieses neuen Territoriums zu sein. Wir sind überzeugt, dass KI nicht nur eine technologische Revolution, sondern eine 'New Frontier' für unsere Produktionsstätten, Geschäfte, Online-Verkäufe und Verbraucher sein wird", erklärt Marc-Antoine Jamet, CEO von Cosmetic Valley.INNOVATIONEN FÜR NACHHALTIGKEIT UND DAS NEUE WELLNESS-ZEITALTERDas Thema KI bildet den Höhepunkt der Messe 2022, doch COSMETIC 360 stellt auch weitere grundlegende Quellen für Innovation im ökologischen und gesellschaftlichen Bereich vor:- die Nachhaltigkeit im Kosmetikbereich für die Einsparung von Ressourcen, Wasser und Energie. Dazu gehören die allerneuesten Formulierungen für feste Kosmetika, biobasierte Verpackungen, die Fortschritte der Vektorisierung und die Förderung des Upcyclings.- das neue Wellness-Zeitalter, das die Kosmetik mit den neuen Wellness-Ritualen verbindet. Mit innovativen Produkten, die Körper und Geist, Sinnenfreude und mentale Wellness vereinen.COSMETIC 360: IM ZENTRUM DER KOSMETIKINNOVATIONCOSMETIC 360 zeichnet sich jedes Jahr durch innovative Technologien, Verfahren, Produkte und Dienstleistungen aus. Bei der Messe treffen sich Entscheidungsträger und einflussreiche Personen aus der weltweiten Kosmetikindustrie, um über Themen wie Rohstoffe, Formulierungen, Verpackungen, Tests und Analysen, Endprodukte, Logistik, Ausrüstungen und Handel zu sprechen."Unsere Messe präsentiert immer die aktuellsten und wegweisenden Fortschritte in der Branche. Dabei setzt sich die COSMETIC 360 bedingungslos für die Werte der Kosmetik des 21. Jahrhunderts ein: universeller Nutzen, das Wohlergehen der Menschen, die Verantwortung gegenüber dem Leben, kreative Freiheit und wissenschaftlicher Fortschritt", betont Franckie Béchereau, Direktorin COSMETIC 360.

[1] https://www.silicon.fr/intelligence-artificielle-500-milliards-2023-432263.html