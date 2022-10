Hamburg (ots) -Trau deinen Augen: eyes + more startet mit einem Re-Branding und neuer Werbekampagne in den Herbst. Dabei setzt der Brillenfilialist auf ein frisches, junges Design und transportiert mit der Auswahl an Farben und Texten die Unternehmenswerte Individualität, Vielfalt und Spaß. Im Zentrum der neuen Kampagne ist das überraschende Preismodell von eyes + more: All-inclusive Brillen zum Festpreis. Das expandierende Unternehmen geht damit einen weiteren Schritt, den stetig wachsenden Bekanntheitsgrad zu erhöhen und nachhaltig zu festigen.Gemeinsam mit den Kreativagenturen KNSK und The Others wurde das gesamte Branding von eyes + more neu aufgesetzt - inklusive eines TV-Spots mit einem augenzwinkernden Seitenhieb an die Mitbewerber. Mit dem Claim "Trau deinen Augen" und dem neuen Corporate Design zelebriert das in Hamburg ansässige Unternehmen die Sehbrille und macht sie zum Fashion-Statement. Warme Farben, sympathische Texte und Icons sowie eine moderne Bildsprache wirken einladend und sind auf Augenhöhe mit den Konsument:innen. Umgesetzt wird das neue Design in sämtlichen eyes + more Stores und allen Kanälen wie Homepage, Social Media sowie Print-, TV- und Online-Werbekampagnen."Kund:innen sollen sich bei uns wohl fühlen, sich inspiriert und eingeladen fühlen, durch unser großes Brillensortiment zu stöbern. Und wir möchten Menschen, die uns noch nicht kennen, zeigen, dass Brillen-Shopping Spaß machen kann - insbesondere bei den überraschenden Preisen und umfangreichen Leistungsversprechen wie wir sie anbieten. Wir freuen uns, dass die neue Kampagne genau das transportiert", sagt Frank Holtman, Commercial Director von eyes + more.Hochwertige Qualitätsbrillen zum Komplettpreiseyes + more bietet All-inclusive-Brillen zum Festpreis: Eine Einstärkenbrille kostet 119,- Euro - inklusive Gläser und ohne versteckte Kosten. Auch bei einer Gleitsichtverglasung bleibt eyes + more dem Komplettpreis-Prinzip treu: Ein Gleitsichtmodell kostet 249,- Euro. Im Set werden die Brillen noch günstiger.Jedes eyes + more Modell wird mit Premium-Qualitätsgläsern ausgestattet, immer mit Hartschicht, Superentspiegelung, Lotuseffekt und Cleancoat. Die Kund:innen können zudem zwischen einer großen Auswahl an Tönungen wählen, darunter auch leichte Farbverläufe, selbsttönende oder polarisierende Gläser. Des Weiteren besteht die Option auf einen Blaulichtfilter - alles ohne Aufpreis. Die 90 Tage Zufriedenheitsgarantie und die zweijährige Herstellergarantie runden das außergewöhnliche Preis-/Leistungsversprechen des Brillenfilialisten ab.Die Brille als Fashion-StatementMonatlich wechselnde Fashion-Drops passend zu den aktuellen Trends sowie Designkooperationen u.a. mit Jana Ina Zarrella oder Sansibar bieten den Kund:innen eine große Auswahl und immer wieder eine Überraschung. Alle Fassungen werden dabei im eigenen Haus entworfen und produziert. Ziel ist es für jeden Anlass und persönlichen Stil ein passendes, bezahlbares Brillenmodell anbieten zu können. Dabei macht eyes + more die Brille zum modischen Accessoire und ist damit nicht nur ein Brillenhändler, sondern auch ein Modeunternehmen und Inspirationsgeber.eyes + more ist mit derzeit über 280 Filialen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Schweden eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Brillenbranche.Pressekontakt:Thomas Erhardtproject hype GmbH+49 30 3266 85 19thomas@project-hype.comOriginal-Content von: eyes and more GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165812/5343128