Frankfurt (ots) -Die wichtigsten Themen des Jahres finden immer sofort einen Platz im Jahresrückblick 2022 (https://www.picture-alliance.com/webseries/272116-Jahresr%C3%BCckblick%202022?utm_source=si-pic&utm_medium=link1&utm_campaign=jrb2022&utm_id=0002) der picture alliance. Die kuratierten Bildauswahlen werden fortlaufend ergänzt, so dass man sich jederzeit einen Überblick darüber verschaffen kann, was in den Bereichen News, Entertainment und Sport passiert ist.Sanktionen, mögliche Gasengpässe im Winter, steigende Energiepreise, hohe Inflation - das Jahr ist geprägt vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber auch alle anderen wichtigen Headlines des Jahres sowie die prominenten Persönlichkeiten, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten, sind Teil des Rückblicks. Für die Bereiche News, Entertainment und Sport stellt die dpa-Tochter jeden Monat die Topbilder zusammen, aber auch besondere Eyecatcher und Kuriositäten. Unter Entertainment stehen Best Of-Auswahlen aus den Bereichen Royals, Fashion und Paparazzi zur Verfügung, wichtige Red-Carpet-Events oder auch die Trennungen des Jahres.Das Portal wird bis zum Jahresende laufend aktualisiert und mit neuem Bildmaterial ergänzt. Auf Kundenwunsch können auch individuelle Bildauswahlen zusammengestellt werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5343127