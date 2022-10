Das Immobilienportal immowelt sieht für das dritte Quartal 2022 flächendeckend sinkende Immobilienpreise. Laut immowelt Preiskompass sind die Angebotspreise von Bestandswohnungen in 12 von 14 beleuchteten Großstädten gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen - in der Spitze sogar um 4%. Im zweiten Quartal waren es noch sieben Städte. In einer der untersuchten Stadt sind die Preise konstant geblieben und in einer Großstadt war noch ein leichter Anstieg zu beobachten. Verglichen wurden dabei auf immowelt.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...