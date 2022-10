DJ Scholz: Sind in Kürze mit Gesprächen über Nutzung der Atomenergie fertig

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine baldige Einigung im Streit innerhalb der Koalition über die Laufzeit von Atomkraftwerken in Aussicht gestellt. "Es ist überhaupt nicht strittig in der Koalition, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass insbesondere die beiden süddeutschen Atomkraftwerke weiterbetrieben werden können", sagte Scholz bei einem Pressestatement auf eine entsprechende Frage. Über die konkrete Ausgestaltung werde noch gesprochen. "Sie können sicher sein, dass wir in Kürze damit fertig sind", betonte Scholz.

Man rede im Augenblick über die konkreten rechtlichen Bedingungen, um einen Weiterbetrieb rechtlich möglich zu machen, "und was wir alles ermöglichen wollen in diesem Zusammenhang". Es gehe nicht darum, "dass es nicht dazu kommt, es geht nur darum, was alles umfasst ist, was genau gemacht wird, wie schnell das geht, und welche Rahmenbedingungen wir dafür brauchen", sagte Scholz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2022 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.