Coca-Cola beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund zwei Prozent. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 55,77 USD. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bisher lag dieses Tief bei 54,02 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. ...

