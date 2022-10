Neue Funktionen in Cellebrite Guardian tragen zu einem ethischen Umgang mit digitalen Beweismitteln, insbesondere Abbildungen von sexuellem Missbrauch von Kindern, bei

PETAH TIKVA, Israel und TYSONS CORNER, Virginia, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute die Veröffentlichung der nächsten Generation von Cellebrite Guardian bekanntgegeben. Die neue Version umfasst wichtige neue Funktionen, die Strafverfolgungsbehörden beim ethischen Umgang mit digitalen Beweismitteln unterstützen, einschließlich der Speicherung, Verwaltung und Weitergabe von Beweismitteln mit einer unübertroffenen Sofortprüfung digitaler Beweismittel.



Cellebrite Guardian ist eine sofort einsetzbare und äußerst sichere SaaS-basierte Lösung, die die Verwaltung von Ermittlungen und Beweismitteln optimiert, Silos beseitigt und alle Beteiligten verbindet. Cellebrite Guardian gestattet eine unbegrenzte Speicherung und Nutzung von Beweismitteln und ermöglicht deren sofortigen Austausch und Überprüfung für die Zusammenarbeit in Echtzeit - zwischen und innerhalb von Behörden.

Mit der Lösung Guardian unterstreicht Cellebrite seinen Anspruch auf eine ethische Ermittlungsarbeit in Strafverfolgungsbehörden. Dazu gehört die Beschränkung der Anzahl physischer Kopien genauso wie die Kontrolle des Zugriffs auf sensible Beweismittel je nach Rolle, die Bereitstellung präziser Prüfprotokolle aller Aktivitäten und die Einhaltung von Vorschriften durch ein optimiertes Workflow-Management.

In Fällen von mutmaßlichem Kindesmissbrauch etwa können Ermittler dank Zugriffs-, Überprüfungs- und Markierungsfunktionen für jeden Upload eine unbeabsichtigte Weitergabe sensibler Materialien verhindern, so dass nur der Einsender, der Verantwortliche für den Fall und der Administrator auf die Datei(en) zugreifen können. Der erweiterte Aktivitätsbericht für Ermittler zeigt alle Details an, wodurch eine vollständige Beweiskette geschaffen und aufrechterhalten wird. Cellebrite Guardian wurde nach den Prinzipien "Security First" und "Zero Trust" entwickelt, wird auf AWS GovCloud in den USA gehostet, richtet sich nach den britischen Cloud-Sicherheitsprinzipien und ist SOC2-konform.

Detective Duane Jacques vom Portsmouth Police Department, NH ICAC Unit, kommentierte dies wie folgt: "Als Leiter einer regionalen Task Force, die sich dem Kampf gegen Kinderpornografie widmet, werde ich oft von angeschlossenen Behörden gebeten, eine Überprüfung zwischen dem Fallbearbeiter und dem Bezirksstaatsanwalt zu koordinieren. Cellebrite Guardian vereinfacht diesen Prozess, indem es die Beweismittel auf ethische Weise behandelt und eine Beweiskette und einen Prüfpfad beibehält, ohne dass der Fallbearbeiter und der Staatsanwalt reisen müssen. Cellebrite Guardian ermöglicht die virtuelle Beweisprüfung und Zusammenarbeit, wodurch Gerichtsmaterialien in einer sicheren Cloud-Umgebung erstellt werden."

Detective Jacques fügte hinzu: "Mit der neuen Funktion der zusätzlichen Ebene mit visuellen Hinweisen stellt Cellebrite Guardian sicher, dass alle Inhalte und sensiblen Materialien mit größtmöglicher Sicherheit und Sorgfalt behandelt werden."

Um mehr über Cellebrite Guardian zu erfahren, klicken Sie hier .

Cellebrite Media

Victor Cooper

Public Relations and Corporate Communications Director

Victor.Cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910