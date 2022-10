Die kostenpflichtige Nutzung für Teams verdreifachte sich in weniger als einem Jahr, denn Verbraucher, Unternehmen und Schulen nutzen die visuelle Kommunikationssuite von Canva gerne.

Canva, die globale Plattform für die visuelle Kommunikation, meldete heute, dass Monat für Monat mehr als 100 Millionen Menschen in 190 Ländern die Plattform des Unternehmens nutzen. Der Wachstumsschub folgt auf die jüngste Einführung der Visual Worksuite von Canva, durch die mehr als 15 Millionen zusätzliche monatlich aktive Nutzer gewonnen werden konnten. Teams, Schulen und Mitarbeitende von Unternehmen nutzen gerne die Möglichkeit, visuell zu kommunizieren auf jedem beliebigen Gerät und von jedem Ort der Welt aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005415/de/

(Graphic: Canva)

"Wir sind unglaublich stolz auf diesen Meilenstein in unserer Mission, die ganze Welt zum Design zu befähigen", so Melanie Perkins, Mitbegründerin und CEO von Canva. "Die visuelle Kommunikation ist heute wichtiger denn je. Unser anhaltendes Wachstum zeigt die große Nachfrage nach einer einfachen All-in-One-Plattform für die Kooperation, die Teamplayer aller Art an Arbeitsplätzen aller Art dazu befähigt, ihre Kreativität zu entfalten und ihre Ziele auf unkomplizierte Weise zu erreichen."

Das anhaltende Wachstum von Canva zeigt, dass sich das Unternehmen in Teams aller Art und an Arbeitsplätzen aller Art schnell zur bevorzugten Plattform für die visuelle Kommunikation entwickelt hat. Die Benutzerfreundlichkeit, der kooperative Charakter und die umfassende Produktpalette von Canva haben weltweit für zunehmende Akzeptanz gesorgt, wobei die Nutzung am Arbeitsplatz in einer Vielzahl von Berufen und Branchen stark angestiegen ist. Diese Nachfrage zeigt sich in den mehr als 10.000 aktuellen Stellenangeboten vieler Unternehmen auf LinkedIn, darunter American Express, Amazon, TikTok, LEGO und Google, in denen Erfahrung mit Canva als gewünschte Qualifikation aufgeführt ist.

"Canva ist für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert. Es hat die Zusammenarbeit unserer Kreativ- und Social-Media-Abteilungen grundlegend verändert, da es den Mitarbeitenden die Erstellung neuer Designs erheblich erleichtert, wobei die Markenkonsistenz stets gewahrt bleibt", so Marissa Kraines, Vice President des Bereichs Social and Content Marketing von Salesforce. "Es hat unseren Mitarbeitenden auch ermöglicht, Best Practices für die visuelle Kommunikation im gesamten Unternehmen zu skalieren und sicherzustellen, dass wir überzeugende Inhalte für alle unsere Social-Media-Kanäle und unsere eigenen Kanäle erstellen können."

Da die Kommunikation zunehmend auf visuellem Weg erfolgt und die Wirtschaft immer globaler wird, sind grundlegende Fertigkeiten in der Gestaltung und eine nahtlose Kooperation heute wichtiger denn je. Da die Nachfrage nach visueller Kommunikation am Arbeitsplatz steigt, widmet sich Canva auch künftig der Entwicklung einer umfassenden Palette von Produkten für die visuelle Kommunikation, welche die moderne Belegschaft in sämtlichen Branchen bei künftigen Aufgaben unterstützen.

Über Canva

Die 2013 gegründete kostenlose Online-Plattform Canva für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit möchte allen Menschen weltweit die Möglichkeit anbieten, gestalterisch tätig zu werden. Die einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und eine riesige Auswahl an Vorlagen, die von Präsentationen, Dokumenten, Websites, Grafiken für soziale Medien, Postern, Kleidungsstücken bis hin zu Videos reicht, sowie eine enorm umfangreiche Bibliothek mit Schriftarten, Fotos, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips ermöglichen es jedem Nutzer und jeder Nutzerin, eigene Ideen umzusetzen und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Zum Download angebotene Materialien

Hier klicken

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005415/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für die Presse:

Grace Langford

press@canva.com