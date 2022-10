Mit dem neuen FCM SaaS von Temenos können Banken die Eindämmung von Finanzkriminalität in einer sicheren, sich ständig weiterentwickelnden Self-Service-Plattform zusammenstellen und verwalten

Temenos (SIX: TEMN) ist das erste Unternehmen, das ein SaaS-Angebot auf dem Markt einführt, mit dem Banken die Eindämmung der Finanzkriminalität (Financial Crime Mitigation, FCM) mit zusammenstellbaren Bankdienstleistungen auf einer sicheren, sich ständig weiterentwickelnden Self-Service-Plattform verwalten können. Das hat Temenos heute bekannt gegeben.

FCM-as-a-Service von Temenos bietet auf weltweite Branchenvorschriften abgestimmte vorgefertigte Konfigurationen. Mit Self-Provisioning und automatischen Upgrades für schnelle Compliance und Amortisierungszeit können Banken jetzt niedrigere Gesamtbetriebskosten und einen besseren Kundenservice ermöglichen

Mehr als 300 Banken nutzen Temenos FCM, angefangen bei weltweit führenden Banken wie UBS bis hin zu Regionalbanken, Neobanken und reinen Digitalbanken wie Flowe. Dem Temenos CEO Navigator zufolge, einem umfragebasierten, auf den Kundenwert ausgerichteten Benchmarking- und Beratungsservice, profitieren Temenos-Kunden, die die FCM-Lösung nutzen, von einer geringeren Anzahl an Falsch-Positiven sowie einer höheren Effizienz mit Blick auf Risiko und Compliance. Diese Banken haben überdies eine um 92% schnellere Kunden-Onboarding-Zeit gegenüber Banken, die Temenos FCM nicht nutzen.

Temenos FCM hilft Banken mithilfe der patentierten Erklärbaren KI (Explainable AI, XAI), intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen, indem rasch erkannt wird, ob ein Alarm echt ist oder nicht, um die Präzision und Produktivität zu verbessern. Diese flexible Lösung mit nutzungsorientierter Abrechnung ist elastisch skalierbar und garantiert eine hohe Verfügbarkeit und Leistung für Spitzenlasten oder erwartetes Wachstum. Der Service beinhaltet Zertifizierungen nach Industriestandard in den Bereichen Risiko, Sicherheit und Datenschutz, ohne dass es neuer IT-Infrastruktur bedarf. Bei kleinen und mittelgroßen Banken mit unverhältnismäßig hohen Kosten für FCM kann dies die Rentabilität erheblich steigern und das Betriebsrisiko senken.

Der FCM-Service kann über die Temenos Banking Cloud genutzt werden. Leicht implementierbar, ist die SaaS-Lösung in die Kernbankplattform von Temenos vorintegriert oder wird mit einem API-Katalog für eine schnelle Anbindung an einen anderen Drittanbieter-Kern bereitgestellt.

Der Bankenservice von Temenos deckt alle Anforderungen zur Eindämmung von Finanzkriminalität ab, vom Sanktions-Screening und dem Abgleich mit Blick auf politisch exponierte Personen (PEP) bis hin zur AML-Transaktionsüberwachung, der Eindämmung von Zahlungsbetrug und der Einschätzung des Kundenrisikos mit KYC. Der Service bietet ein branchenführendes Niveau für Detektionspräzision und Falsch-Positive (unter 2 im Vergleich gegenüber dem Branchendurchschnitt von 7 und mehr) und ermöglicht es den Banken, Gemeinkosten und Kosten zu senken und gleichzeitig ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Banken, die ihren FCM-Service in der Temenos Banking Cloud zusammenstellen, können die FCM-Lösung in ihrer Gesamtheit oder Teile davon für den unmittelbaren Bedarf nutzen bzw. gegebenenfalls Zusatzfunktionen implementieren und zahlen dabei nur basierend auf den jeweils genutzten Leistungen.

Chuck Subrt, Director, Fraud AML Practice, Aite-Novarica Group, sagte: "Angesichts der zunehmenden Zahl von Angriffsvektoren und verschärften Vorschriften haben viele Altsysteme zur Eindämmung der Finanzkriminalität zu kämpfen und sind möglicherweise nicht mehr ausreichend, um auf die heutigen Anforderungen einzugehen. Viele Banken investieren in Technologie, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Einer Studie von 2021 der Aite-Novarica Group zufolge werden etwa zwei Drittel der Institute ihre Ausgaben für AML-Technologie erhöhen. Daher möchten die Institute Angebote wie die Lösung FCM SaaS von Temenos, die eine schnelle Amortisierungszeit bietet und gleichzeitig die Compliance-Teams in die Lage versetzt, den weltweiten gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Flexibilität und planbare Kosten sind entscheidende Gesichtspunkte für Banken, gerade weil der Umfang und die hohe Quote der Falsch-Positive ein wiederkehrendes Problem sind. Dies kann insbesondere mittlere und kleinere Banken treffen, bei denen die Kosten für die Implementierung und das Management der Eindämmung von Finanzkriminalität unverhältnismäßig hoch sein können."

Adam Gable, Product Director, Temenos, führte aus: "FCM-as-a-Service von Temenos ist das erste Angebot, bei dem Banken den Service für die Eindämmung der Finanzkriminalität selbst bereitstellen und nutzen können. Diese flexible SaaS-Lösung hilft Neo- und Herausfordererbanken, schneller auf den Markt zu kommen, und etablierten Banken, die Eindämmung von Finanzkriminalität mit einer sich ständig weiterentwickelnden Plattform zukunftssicher zu machen, sodass sie nie wieder upgraden müssen. FCM-as-a-Service ist überdies besonders attraktiv für bestehende Kunden von Temenos, die in die Cloud wechseln möchten. Die Bewältigung von Finanzkriminalität wird immer aufwendiger; mit FCM-as-a-Service können Banken der Bedrohung voraus sein und müssen nie wieder upgraden."

Ende

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich neue Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten Banken bis hin zu neuen Herausforderern und Gemeinschaftsbanken, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse zu schaffen. Die offene Plattform von Temenos ermöglicht es unseren leistungsstarken Kunden, eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite und ein halb so hohes Aufwands-Ertrags-Verhältnis wie der Branchendurchschnitt zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005621/de/

Contacts:

Medienkontakte

Jessica Wolfe und Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com