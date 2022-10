Jonathan Ballon bringt weitreichendes unternehmerisches und operatives Know-how in Europas führendes KI-Startup ein

Das europäische KI-Startup-Unternehmen Axelera AI ernennt Technologieveteran Jonathan Ballon für sein nicht exekutives Board of Directors. Jonathan Ballon tritt in das einzigartige niederländische Startup-Unternehmen ein, das die weltweit leistungsstärksten und modernsten Lösungen für innovative KI entwickelt.

Axelera AI's new Non-Executive Director, Jonathan Ballon. (Photo: Business Wire)

"Jonathan Ballon bekleidete in den vergangenen 25 Jahren führende Positionen bei einigen der weltweit anerkanntesten Unternehmen, wie Cisco Systems, General Electric und Intel, und brachte diese Erfahrungen auch in unterschiedliche Startup-Unternehmen ein", so Fabrizio del Maffeo, CEO und Mitbegründer von Axelera AI. "Wir fühlen uns geehrt, diese praxisbewährte Führungskompetenz in unser Board of Directors aufnehmen zu können und freuen uns nun auf seine Beiträge für unser Unternehmen."

"Axelera AI differenziert Kerntechnologien im Markt, die auf eine enorme globale adressierbare Marktchance gerichtet sind. Diese werden vorangetrieben von einem erfahrenen Team mit einem umfassenden Verständnis der Frage, wie komplexe Produkte über ein globales Ökosystems auf den Markt gebracht werden können. Ich war sehr beeindruckt von dem Tempo ihrer fokussierten Umsetzung, dem starken Engagement ihrer Investoren und dem unglaublichen Führungsteam, das sie seit der Gründung des Unternehmens gewinnen konnten. Die Einladung, Teil dieser Reise zu sein und die Arbeit gemeinsam mit Fabrizio del Maffeo und den Mitgliedskollegen im Board of Directors aufzunehmen, ist ein Privileg", so Jonathan Ballon.

Jonathan Ballon war im Board of Directors einer Reihe erfolgreicher Deep-Tech-Unternehmen, einschließlich Aspinity, ClearML und Alert 360 sowie als Berater von Multi-Millionen-Dollar-Unternehmen tätig. Er war General Manager und Vice President des IoT-Unternehmensbereichs bei Intel, wo er den Geschäftsbereich Edge Computing von Intel aufbaute. Unter seiner Führung hat Intel IOTG die Intel OpenVINO, die Toolsuite von Intel für tiefes Hochleistungslernen eingeführt. Bei Cisco entwickelte und leitete Jonathan Ballon die Strategie, Planung und Geschäftsentwicklung für seinen 10-Milliarden-Dollar-Service und -Unternehmensbereich. Er ist regelmäßiger Hauptredner auf wichtigen Branchenevents und Mitwirkender von Wirtschaftspublikationen, wie etwa Wall Street Journal, The Economic Times, Newsweek, Business Week, Venture Beat, Tech Crunch, CRN und Fast Company.

Über Axelera AI

Axelera AI entwickelt die weltweit leistungsstärksten und fortschrittlichsten Lösungen für KI "at the edge". Seine erstklassigen Hardware- und Software-Technologien sind in der Lage, die KI-Rechenleistung eines gesamten Servers auf einem einzigen Chip mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs und der Kosten heutiger KI-Hardware zu konzentrieren. Das im Innovation Center des High Tech Campus in Eindhoven ansässige Unternehmen Axelera AI verfügt über FuE-Standorte in Belgien, Italien und in der Schweiz. Sein Elite-Team von erfahrenen Ingenieuren und Entwicklern im Bereich KI-Software und -Hardware stammt von weltweit führenden KI- und Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen über Axelera AI finden Sie unter www.axelera.ai.

