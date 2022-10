APG erwirbt Beteiligung von 49 an Gemini für den größten niederländischen Pensionsfonds

Primergy setzt Bau- und Betriebsmanagement fort

Quinbrook Infrastructure Partners ("Quinbrook"), ein spezialisierter Investmentmanager, der sich ausschließlich auf die für die Energiewende benötigte neue Infrastruktur konzentriert, und sein Portfoliounternehmen Primergy Solar ("Primergy") haben heute den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an dem 1,2 Milliarden US-Dollar teuren Projekt Gemini Solar Storage außerhalb von Las Vegas an APG, den größten niederländischen Pensionsfonds-Manager, bekannt gegeben. APG hat sich bereit erklärt, im Auftrag seines Pensionsfonds ABP eine Beteiligung an dem Projekt in Höhe von 49 zu erwerben.

Anfang des Jahres begannen Quinbrook und Primergy mit der Suche nach Eigenkapitalpartnern für Gemini, eine Anlage mit 690 MWac Solarleistung und 1.416 MWh Batteriespeicher. Quinbrook und Primergy entschieden sich für APG, nachdem sie mehrere Angebote von verschiedenen potenziellen Investoren aus dem Industrie- und Finanzbereich erhalten hatten. APG ist ein erfahrener Investor im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA und hat dort mehrere Direktinvestitionen in Solar- und Speicherkraftwerke getätigt. Gemini stellt die bisher größte Einzelinvestition von APG in Solaranlagen und Speicher dar. Nach seiner Fertigstellung und Inbetriebnahme im Jahr 2023 soll Gemini genug saubere Energie erzeugen, um mehr als 400.000 Haushalte in Spitzenzeiten mit Strom zu versorgen und jährlich 1,5 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.

Gemini, das derzeit größte im Bau befindliche Solar- und Speicherprojekt in den USA, schloss kürzlich eine rekordverdächtige Finanzierung in Höhe von 1,9 Mrd. US-Dollar aus Steuermitteln und Fremdkapital unter der Führung von Bank of America, Truist, KeyBanc, MUFG und NORD/LB ab. Truist Securities hat auch Quinbrook und Primergy bei der Transaktion beraten.

David Scaysbrook, Mitbegründer und Managing Partner von Quinbrook, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, APG als Partner von Quinbrook und Primergy begrüßen zu dürfen, während wir den Bau dieses Meilensteinprojekts für saubere Energie in den USA vorantreiben. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung von Gemini waren wir der Meinung, dass APG ein beispielhafter Partner für uns ist, der sich durch seinen ausgefeilten Ansatz für das Gemini-Projekt und den US-Markt für erneuerbare Energien im Allgemeinen auszeichnet. Unser Primergy-Team wird auch weiterhin die Bau- und Betriebsphase von Gemini leiten, wobei einige spannende Meilensteine anstehen, während das Mammutprojekt Gemini Gestalt annimmt."

Ty Daul, CEO von Primergy Solar, fügte hinzu: "Die Größe, die innovative Integration von Batteriespeichern und der Standort auf staatlichem Gelände machen Gemini zu einem der anspruchsvollsten Projekte für saubere Energie, die je entwickelt wurden. Wir freuen uns sehr, dass APG, ein erfahrener US-Investor im Bereich der erneuerbaren Energien, Vertrauen in die Fähigkeiten unseres Teams hat, eines der größten jemals gebauten Solarkraftwerke zu errichten und anschließend auch den Betrieb und die Wartung zu übernehmen. Gemini ist eines der ersten Großprojekte, das einen ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung sauberer Energie verfolgt und erfolgreich das Ökosystemmanagement sowie das Engagement für lokale Partnerschaften integriert und zahlreiche andere ESG-bezogene Vorteile bietet. Gemeinsam mit Quinbrook freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit APG bei der Realisierung eines monumentalen Projekts für saubere Energie in Nevada."

Steven Hason, Managing Director of Americas Real Assets bei APG, erklärte: "Als verantwortungsbewusster Investor sind wir stets auf der Suche nach Infrastruktur-Investitionen, die unseren Pensionskunden langfristige finanzielle Erträge bringen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Diese Transaktion stellt eine ideale Gelegenheit dar, in ein hochmodernes Energieprojekt zu investieren, das sauberen, erneuerbaren Strom für Nevada liefern wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die unsere langfristigen Investitionsziele in Bezug auf diese wichtige Infrastruktur teilen."

Über Quinbrook

Quinbrook Infrastructure Partners (http://www.quinbrook.com) ist ein spezialisierter Investmentmanager, der sich ausschließlich auf erneuerbare Energien, Speicher und netzunterstützende Infrastrukturen konzentriert, die für die Energiewende in den USA, Großbritannien und Australien benötigt werden. Quinbrook wird von einem hochrangigen Team von Fachleuten aus der Energiewirtschaft geleitet und verwaltet, die seit Anfang der 1990er Jahre zusammen ca. 8,2 Mrd. USD an Eigenkapital in Energieinfrastruktur-Assets investiert haben, was einem Gesamtunternehmenswert von ca. 28,7 Mrd. USD oder 19,5 GW an Stromversorgungskapazität entspricht. Quinbrook hat eine Reihe von Direktinvestitionen in Onshore-Wind- und Solarenergie, Batteriespeicherung, Reservespitzenkapazität, Biomasse, Methanrückgewinnung, Wasserkraft und flexible Energiemanagementlösungen in den USA, Großbritannien und Australien getätigt. Quinbrook entwickelt und realisiert derzeit einige der größten Projekte für erneuerbare Energien und Speicherinfrastruktur, die jemals in den USA, Großbritannien und Australien durchgeführt wurden.

Über Primergy

Primergy ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von PV- und Batteriespeicherprojekten in Nordamerika mit einem Portfolio von über 8 GW an Solar- und Batteriespeicherprojekten in Entwicklung, Bau und Betrieb in 17 verschiedenen Staaten. Primergy verfügt über ein vielseitiges und talentiertes Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien. Primergy ist ein Portfoliounternehmen von Quinbrook Infrastructure Partners und Quinbrooks wichtigste Investitionsplattform für Solar- und Solarenergie plus Energiespeicherung in Nordamerika.

Über APG

APG ist einer der größten Pensionsfonds in den Niederlanden. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 558 Milliarden Euro investiert APG im Auftrag niederländischer Pensionsfonds und ihrer 4,8 Millionen Teilnehmer. Neben der Vermögensverwaltung bietet APG auch Unternehmensberatung, Pensionsverwaltung, -kommunikation und Arbeitgeber-Services an. Mit Niederlassungen in Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York und Hongkong sowie Satellitenstandorten in Shanghai und Peking ist APG weltweit präsent. APG ist seit 2004 ein aktiver Infrastrukturinvestor, der bisher über 17 Milliarden Euro investiert hat. Zu den Investitionen von APG gehören Assets in den Bereichen Strom- und Versorgungswirtschaft, Energie, Telekommunikation und Verkehrsinfrastruktur. Das Global Infrastructure Team von APG besteht aus 40 Anlageexperten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://apg.nl/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

