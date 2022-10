Früherer Squarespace-Finanzvorstand soll das weitere Wachstum von Affinity vorantreiben.

Affinity, die Relationship-Intelligence-Plattform für Geschäftsleute, gab heute die Bestellung von Josette Leslie zum Chief Financial Officer bekannt. Sie wird die langfristige Finanzstrategie überwachen, um die nächste Wachstumsphase von Affinity zu beschleunigen.

"Wir sind sehr erfreut, Josette Leslie bei Affinity willkommen zu heißen", so Shubham Goel, Co-CEO und Mitbegründer von Affinity. "Sie bringt ein tiefgreifendes Wissen über alle Aspekte der Finanzen und des Betriebs, eine Leidenschaft für die Durchführung von organisatorischen Veränderungen und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei IPO mit wachstumsstarken Unternehmen wie Squarespace und E*Trade mit."

Josette Leslie bringt knapp zwanzig Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich mit zu Affinity. Zuletzt war sie als Vice President of Finance bei Squarespace tätig, wo sie die finanzielle Transformation des Unternehmens begleitete und das Unternehmen von einem Umsatz von 100 Millionen Dollar auf über 700 Millionen Dollar steigerte, was im Mai 2021 in einem Börsengang gipfelte. Vor ihrer Tätigkeit bei Squarespace war Leslie 11 Jahre lang bei E*TRADE Financial in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Brokerage Finance tätig, wo sie mit dem internen Leadership Award ausgezeichnet wurde, sowie fünf Jahre bei Instinet, wo sie die Finanzplanungs- und Analysefunktion leitete und den Börsengang des Unternehmens unterstützte.

"Der Zeitpunkt, bei Affinity einzusteigen, ist ideal", Josette Leslie weiter. "Für uns ist klar, dass dieses Unternehmen sich persönlich um seine Mitarbeiter kümmert und eine großartige Unternehmenskultur pflegt. Affinity ist auf dem Weg zum Wachstum, indem es ein einzigartiges Produkt für Händler in diesem Markt anbietet, und ich freue mich darauf, einen Mehrwert für diese Organisation zu schaffen und Teil dieses Wachstums zu sein."

Über Affinity

Affinity ist eine Relationship-Intelligence-Plattform, die es Entscheidungsträgern in beziehungsorientierten Branchen ermöglicht, mehr Geschäftsabschlüsse zu finden, zu verwalten und abzuschließen. Mit den am stärksten automatisierten Erkenntnissen und Technologien zur Beziehungsanalyse ermöglicht Affinity Führungskräften, Geschäftsabschlüsse voranzutreiben, sich von lästiger Datenarbeit zu befreien und sicherzustellen, dass ihre Teams mit Vertrauen handeln können, da sie den Kontext und die Historie jeder Beziehung kennen. Die Affinity-Plattform, einschließlich Affinity CRM, wird von über 2.000 beziehungsorientierten Unternehmen weltweit genutzt. Affinity wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von führenden Investoren wie Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC und MassMutual Ventures unterstützt.

