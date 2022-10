Hero Motocorp bringt VIDA V1 auf den Markt Indiens erster vollständig integrierter Elektroroller

Zusammen mit VIDA V1 erhalten Kunden ein umfassendes Ökosystem VIDA Services und VIDA Platform

Umfangreiches Ladeprogramm: maßgeschneiderte Lösungen für das Laden zu Hause und im öffentlichen Raum

Branchenführend und richtungweisend bei Funktionen, Leistung, Technologie und Kundenangebot

Bestellungen ab 10. Oktober, Auslieferungen an Kunden ab der zweiten Dezemberwoche

"Die Einführung von VIDA V1, powered by Hero, schlägt ein neues Kapitel der nachhaltigen Mobilität auf. VIDA steht für ‚Leben' und ist ein Versprechen für eine bessere Welt ein Bekenntnis zum Leben selbst und zu einer Lebensqualität, die auf Wohlbefinden, Vitalität, Freude und Raum für Träume beruht. Der VIDA V1 wird eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Auspuffemissionen, Förderung umweltfreundlichen Verhaltens und einer bewussten Änderung des Konsumverhaltens übernehmen. Wir müssen das gesamte Werte- und Ökosystem eines Produkts und einer Dienstleistung neu gestalten, um bedeutende Ergebnisse für die Zukunft unseres Planeten zu erzielen. Wir haben die Verantwortung übernommen, am Aufbau einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken, um kommenden Generationen einen besseren Planeten zu hinterlassen. Ganz im Sinne unserer Tagline ‚Make Way' ebnet VIDA V1 den Weg für einen grüneren und saubereren Planeten."

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005350/de/

Dr Pawan Munjal, Chairman CEO, Hero MotoCorp launches Vida V1, powered by Hero, at Centre of Innovation and Technology, Jaipur, Rajasthan (Photo: Business Wire)

Dr. Pawan Munjal

Chairman und CEO

Hero MotoCorp

VIDA V1 Powered by Hero, das vollständig integrierte Elektrofahrzeug für eine neue Zeit, feierte seine Premiere und markiert den Beginn einer Ära der Nachhaltigkeit und sauberen Mobilität.

Konzipiert und entwickelt wurde der VIDA V1 in den modernen Forschungs- und Entwicklungszentren von Hero, dem Centre of Innovation and Technology (CIT) in Jaipur und dem Hero Tech Centre Germany (TCG) in der Nähe von München, und die Fertigung findet statt in der Garden Factory von Hero MotoCorp in Chittoor, im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh.

Die Entwicklung und Fertigung des VIDA V1 folgt einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept, das die Einhaltung strenger Umwelt- und Sozialstandards bei der Rohstoffgewinnung, den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und einen hohen Anteil an recycelten Materialien vorsieht.

LADEINFRASTRUKTUR

VIDA, powered by Hero, wird zusammen mit einem umfassenden Ladepaket für maximale Flexibilität auf der Grundlage zahlreicher maßgeschneiderter Programme für problemloses Laden zu Hause, unterwegs und am Arbeitsplatz angeboten.

VIDA V1 wird mit einem herausnehmbaren Akku ausgeliefert. Es kann sicher und bequem zu Hause mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW geladen werden.

Hero MotoCorp hat sich zum Ziel gesetzt, eines der besten Ladenetzwerke im Zweiradsegment mit Schnellladestationen aufzubauen und lädt Besitzer von elektrischen Zweirädern aller Marken zum schnellen und bequemen Laden ein.

BEEINDRUCKENDE BATTERIETECHNOLOGIE

VIDA V1 verfügt über eine Hochspannungsbatterie auf Li-Ionen-Basis mit Nickel-Mangan-Kobalt-Chemie und einem Nettoenergiegehalt von 3,94 kWh beim VIDA V1 Pro und 3,44 kWh beim VIDA V1 Plus. Die Batterien sind gegen Stoßbelastungen geschützt und haben viele neuartige Testprotokolle für ihre Zuverlässigkeit absolviert.

Mit einem Ladegrad von 60 und 2 Personen bewältigt VIDA V1 eine Steigung von mehr als 18 Grad. Der Elektroroller wird standardmäßig mit einer fünfjährigen Garantie für 50.000 km geliefert. Für die Batterien gilt eine Garantie von drei Jahren bzw. bis zu 30.000 Kilometern.

Beide Varianten verfügen über vier Modi: Sport, Ride, Eco und Custom. Der VIDA V1 Pro bietet eine Reichweite von 165 Kilometern und der VIDA V1 PLUS von 143 Kilometern.

VIDA V1 und seine Systeme wurden auf einer Gesamtstrecke von 200.000 Kilometern getestet und validiert und haben 25.000 Stunden lang Feedbackschleifen durchlaufen.

VIDA V1 wurde entwickelt und getestet, um widrigen Umgebungsbedingungen zu trotzen:

Staubige Umgebungen

Schlaglöcher und unebene Straßen

Starke Regenfälle

Überschwemmte Straßen

Hohe Temperaturen

SMART-TECH

VIDA V1 bietet dem Kunden Geo-Fencing, Geschwindigkeits- und Entfernungsbegrenzungen. Mit diesen Funktionen und einer Echtzeitverfolgung können die Fahrer:

Angehörige schützen

Einblicke in das Fahrverhalten erhalten

Diebstahl und Vandalismus verhindern

Das 7-Zoll-TFT ist ein intelligentes HMI mit einem Over The Air-fähigen Touchscreen für eine einfache Funktionalität. Die intelligente 2-Wege-Drosselung ermöglicht die Rückfahr- und Regenerationsfunktion.

Mit der Limp Home-Funktion bleibt dem Fahrer erspart, unterwegs liegen zu bleiben. VIDA V1 bietet dem Fahrer die Möglichkeit, mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h etwa 8 Kilometer bis zu einem Ort seiner Wahl zurückzulegen, falls der Ladegrad der Batterie unter eine bestimmte Grenze fällt.

VIDA CLOUD

Die exklusive Schnittstelle, die Fahrer, Fahrzeug und das Service-Backend verbindet, erhöht die Effizienz und ermöglicht ein sorgenfreies Erlebnis. Die Technologie bietet Schnittstellen durch AR, Prognostics, Ferndiagnose zur Reparatur vor Ort, Reservierung von Ladeplätzen, Analytik, ML verbessert das Besitzererlebnis des Fahrers.

ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK

VIDA V1 verfügt über eine hochintegrierte E-Antriebseinheit in einem einzigen Gehäuse mit IP-68-konformem PMSM-Elektromotor und Getriebe. Er ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, eine Beschleunigung von 0 auf 40 km/h in 3,2 Sekunden und eine maximale Leistung von 6 kW.

KUNDENANGEBOTE

Hero MotoCorp stellte auch eine Reihe von neuartigen Kundenangeboten und Dienstleistungen vor.

Green EMI: eine effiziente und nahtlose Finanzierungsplattform, die nicht nur eine einfache papierlose Abwicklung bietet, sondern auch attraktive Zinssätze, die 1,5 bis 2 niedriger als die gängigen Finanzierungsoptionen auf dem Markt sind.

Buy-Back-Programm: Dieses Programm bietet allen Erstkäufern von E-Fahrzeugen Bequemlichkeit und Vertrauen, indem es erstmals in der Branche den Rückkauf des Fahrzeugs zu 70 des Kaufpreises zwischen dem 16. und 18. Monat nach dem Kaufdatum garantiert.

Im Rahmen einer weiteren einzigartigen Initiative innerhalb dieser Kategorie wird VIDA V1 den Kunden für eine TESTFAHRT VON BIS ZU DREI TAGEN zur Verfügung stehen. Neben einer Pick-up- und Drop-Option bietet das Unternehmen eine weitere branchenweit einmalige Initiative: REPAIR ON-SITE, bei der Kundenbetreuer überall zur Verfügung stehen, um Serviceleistungen vor Ort zu erbringen.

Analog zu den digitalen Assets, die den Tech-First-Ansatz von Hero MotoCorp bei VIDA unterstützen, baut das Unternehmen auch zahlreiche physische Assets auf, darunter innovative und spannende Experience Centers an wichtigen Standorten und Pop-Ups in beliebten Einkaufszentren, um den Kunden ein immersives und differenziertes Erlebnis zu bieten.

Weitere Details zu den Produktspezifikationen finden Sie auf der folgenden Website:

https://www.vidaworld.com/vida-v1.html

Weitere Informationen über Hero MotoCorp:

Website

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005350/de/

Contacts:

Pressekontakt: corporate.communication@heromotocorp.com