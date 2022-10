Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Ein Mann, der Single ist, kann tun und lassen, was er will. Aber wenn Männer unfreiwillig alleine leben und auch schon älter sind, fällt es ihnen oft schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Warum das so ist, berichtet Marco Chwalek:Sprecher: Den lieben langen Tag aufs Handy zu starren und zu chatten, vertreibt nicht die Einsamkeit, unter der alleinlebende Männer oft leiden, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Chefredakteurin Claudia Röttger weiß mehr:O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden"Zuerst muss man feststellen, die Situation von alleinlebenden, älteren Männern lässt sich nicht verallgemeinern. Aber bei vielen Männern fehlt doch oft ein gutes, soziales Netz. Und natürlich haben sie auch Kontakte, aber das sind häufig Arbeits- und Vereinskollegen und nicht enge Freunde, mit denen man über seine Ängste und seine Gefühle spricht."Sprecher: Hat man also keine engen Freunde und will aber mit dem Alleinsein klarkommen, braucht man Rat und Hilfe:O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden"Für viele Männer ist es immer noch schwer oder sagen wir, schwerer als für manche Frauen, Hemmungen zu überwinden und sich Unterstützung zu holen, wenn sie die Einsamkeit belastet. Und Unterstützung finden sie zum Beispiel bei Volkhochschulen, Gemeinden oder auch bei vielen Vereinen. Und dann sind da in vielen Städten auch noch ehrenamtliche Helfer unterwegs, die regelmäßig vorbeikommen, um einfach jemandem Gesellschaft zu leisten.Sprecher: Es ist nicht einfach, Menschen kennenzulernen, aber machbar und es gehört natürlich ein wenig Mut dazu:O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Ganz wichtig ist, dass man auch ein ganz klein bisschen Eigeninitiative zeigt, selber etwas gegen die Einsamkeit tut und die ersten Schritte wagt. Man kann sich zum Beispiel einem Nordic-Walking-Kurs oder einem Skat-Verein anschließen, denn da ist man in Gemeinschaft, muss aber erstmal nicht so viel über sich selbst erzählen."Abmoderation: Oder man geht zu einem Kochkurs, der ja geradezu zum Plaudern einlädt und der auch hilfreich für den Alltag ist, rät der "Senioren Ratgeber."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5343261