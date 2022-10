DAX formiert weiter einen Boden über 12100 Punkten: Tagesausblick Trading am 13.10.2022 zeigt Varianten für den heutigen Handel an der Börse. Die Zuspitzung der Kurslevels im DAX hatten wir bereits seit einigen Tagen beobachten können. Immer wieder formierte sich in Richtung 12.100 Punkte ein kurzfristiger Boden, der den Index zurück an die 12.200er-Region brachte und sogar darüber hinaus. Das sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...