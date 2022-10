DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW - Der VW-Konzern steht vor der Gründung eines Software-Gemeinschaftsunternehmens in China. Der Wolfsburger Autohersteller wird künftig mit dem chinesischen Unternehmen Horizon Robotics kooperieren, verlautete aus Konzernkreisen in Wolfsburg. Horizon gilt als Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI). Volkswagen will mit dem neuen Joint Venture seine Softwarelücke in China vor allem beim autonomen Fahren schließen. Die Wolfsburger werden dafür voraussichtlich deutlich mehr als 1 Milliarde Euro investieren. (Handelsblatt)

ROCHE - Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz äußert heftige Kritik an den Reformplänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur gesetzlichen Krankenversicherung. Diese würden den Standort empfindlich schwächen. Gemäß den Vorstellungen von Gesundheitsminister Lauterbach solle die Industrie die größte Bürde tragen, weit mehr, als es unserer finanziellen und unserer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung entspreche. "Zugleich werden wichtige Reformen verschleppt, die das Gesundheitssystem wirklich besser und effizienter machen würden", kritisiert Franz. (SZ)

NORD STREAM 2 - Ein bisher geheim gehaltenes Gutachten der früheren Bundesregierung ist noch im Dezember 2021 zu dem Ergebnis gekommen, dass die inzwischen zerstörte Gaspipeline Nord Stream 2 die Versorgungssicherheit verbessern würde. "Die Gas- und Elektrizitätsversorgung der Bundesrepublik Deutschland wird nicht gefährdet", laute es in der Stellungnahme, die dem Spiegel vorliegt. Daran änderten auch "die besonderen Umstände des Einzelfalls" nichts, ebensowenig der "Grundsatz der Energiesolidarität" in der EU. Daraus, dass sich die "Importabhängigkeit der EU deutlich erhöht" habe und heute bei "fast 90 Prozent" liege, habe das Bundeswirtschaftsministerium unter dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht den Schluss gezogen, dass die Abhängigkeit noch riskanter werde, sondern, dass die Nord Stream 2-Pipeline die europäische Versorgungssicherheit erhöhe, da sie die Gasversorgung aus neuen Feldern der Jamal-Halbinsel ermögliche. Auch seien Bedenken der Ukraine und Polens im Anhörungsverfahren weggewischt worden. Das Gutachten habe Altmaier zwei Tage vor Ende der regulären Regierungszeit an die Bundesnetzagentur geschickt, damit der Genehmigungsprozess weitergehen konnte. Mit abgezeichnet habe das Bundesfinanzministerium unter damals Olaf Scholz (SPD). (Der Spiegel)

CVC/IPO - CVC Capital Partners, Europas größter Private-Equity-Investor, plant weiterhin einen Börsengang, aber der Zeitpunkt für ein IPO ist noch unklar, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sowie offizielle Dokumente. Zu Beginn dieses Jahres hatte das Management beschlossen, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Diese Pläne liegen seit der russischen Invasion in der Ukraine auf Eis, die die Märkte aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Insidern zufolge werden die Pläne wiederbelebt - die Frage sei nur, wann. Der Börsengang werde zeigen, ob eine der ältesten Buyout-Gruppen Europas modernisiert werden kann. (Financial Times)

EDF/GE - Der französische Energieversorger EDF hat den Kauf eines Atomturbinenherstellers von General Electric neu verhandelt und dabei den Angebotspreis Informanten zufolge um etwa 10 bis 20 Prozent gesenkt. Das Unternehmen gilt als strategisch wichtig für Frankreichs Atomkraftindustrie, ist aber wegen Aufträgen des russischen Staatskonzerns Rosatom dem Risiko von Sanktionen ausgesetzt. EDF stehe kurz vor einer Einigung, den ursprünglich auf 200 Millionen US-Dollar festgesetzten Unternehmenswert (Enterprise Value) wegen der Sanktionsrisiken zu senken, so zwei mit den Gesprächen vertraute Personen. (Financial Times)

CARLYLE - Das Private-Equity-Unternehmen erwägt Informanten zufolge den Verkauf des Öl- und Gasproduzenten Assala in Gabun. Informanten zufolge hat Carlyle eine strategische Überprüfung des Unternehmens eingeleitet, das Carlyle 2017 für 628 Millionen US-Dollar von Shell erworben hat. (Financial Times)

October 13, 2022

