Die Gemeinschaftswährung hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten am Nachmittag nur wenig verändert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten am Nachmittag nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9702 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9682 Franken kaum verändert seit Mittwochabend. Das Dollar/Franken-Paar hat sich ebenfalls...

