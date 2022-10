DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat seine Besorgnis über die starke Abwertung des Yen bekräftigt und die Bereitschaft der Regierung zu einer erneuten Intervention an den Devisenmärkten angedeutet. "Wir können keine übermäßigen Bewegungen infolge von Spekulationen tolerieren", sagte Suzuki am Mittwoch vor Reportern in Washington DC. "Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn es zu exzessiven Bewegungen kommt." Suzuki fügte hinzu, dass Japan im Falle einer neuerlichen Intervention auf dem Devisenmarkt keinen bestimmten Yen-Kurs anstrebe, sondern sich auf die Volatilität der heimischen Währung konzentriere.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC),

Ergebnis 3Q

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000 14:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+8,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,3% gg Vj 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.589,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.827,00 -0,1% Nikkei-225 26.258,93 -0,5% Hang-Seng-Index 16.499,68 -1,2% Kospi 2.174,02 -0,8% Shanghai-Composite 3.020,56 -0,2% S&P/ASX 200 6.649,40 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leichter - An der Wall Street war es den sechsten Tag in Folge abwärts gegangen, nachdem das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung keinen Zweifel an der Entschiedenheit der Inflationsbekämpfung gelassen hatte. Zuvor waren die Erzeugerpreise für September höher ausgefallen als erwartet und hatten die Furcht vor Teuerung weiter angefacht. Als wichtiger als die Erzeugerpreise werden die Verbraucherpreise gesehen, die am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr MESZ erwartet werden. Im Vorfeld dürften die Teilnehmer abwartend und zögerlich agieren. Am japanischen Markt ziehen die Sorgen vor einer anhaltenden Verschärfung der Geldpolitik durch die Notenbanken Technologie- und Immobilenwerte abwärts. Dagegen geht es mit Toshiba um 8,6 Prozent aufwärts. Einem Bericht zufolge soll eine von Japan Industrial Partners angeführte Gruppe das Unternehmen für 2,8 Billionen Yen erwerben wollen. Am südkoreanischen Markt (-0,6%) sind es Rüstungs- und Internetaktien, die zu den Verlierern gehören. Der Markt in Hongkong steht mit einem Minus von 1,0 Prozent an der Spitze der Verlierer. Dort werden chinesische Technologiewerte abverkauft, wobei der trübe Ausblick auf die Verbraucherausgaben im Gefolge der Covid-Restriktionen zusätzlich belastet. Auch in Schanghai wird die Zunahme der Covid-Fälle in dem Land mit Sorge verfolgt. Mit einem kleinen Plus kann sich der Markt aber der negativen regionalen Tendenz entziehen.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben Applied Materials um 0,6 Prozent nachgegeben und nur noch moderat darauf reagiert, dass der Chipausrüster den Ausblick gesenkt hat. Zuletzt hatten bereits diverse negative Meldungen aus der Chipbranche die Kurse belastet. Victoria's Secret verteuerten sich um 3,5 Prozent. Der Dessousanbieter prognostizierte für das dritte Quartal zwar erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang, doch soll der Gewinn am oberen Ende der zuvor abgegebenen Prognose liegen. Duck Creek rückten um 8,6 Prozent vor. Der Softwareanbieter verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzsprung von 14 Prozent und halbierte den Verlust. Bei Kohl's macht ein aktivistischer Investor Druck. Macellum Advisors GP drängt den Einzelhändler, drei oder mehr langjährige Direktoren, darunter den Vorsitzenden, zu ersetzen. Der Kurs zog um 2,2 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.210,52 -0,1% -28,67 -19,6% S&P-500 3.576,94 -0,3% -11,90 -25,0% Nasdaq-Comp. 10.417,10 -0,1% -9,09 -33,4% Nasdaq-100 10.785,62 -0,1% -5,73 -33,9% Mi Di Umsatz NYSE (Aktien) 890 Mio 1,09 Mrd Gewinner 1.224 1.392 Verlierer 1.973 1.827 Unverändert 154 160

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Zum Handelsschluss rutschten die Aktienkurse knapp ins Minus. Relative Ruhe bei den Anleihen verhinderte höhere Verluste, die Renditen sanken sogar, obwohl es durchaus Gründe für steigende Marktzinsen gab. Die Erzeugerpreise waren im September höher als erwartet ausgefallen und das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung ließ kaum Zweifel an der Entschlossenheit der Fed zu weiteren Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Intel legten 1,2 Prozent zu, weil PÜläne zum Abbau tausender Stellen gut ankamen. Zudem gibt sich Intel eine neue Struktur. Moderna zogen um 8,3 Prozent an. Merck & Co (-0,7%) hatte mitgeteilt, eine Option auf eine Partnerschaft mit dem Impfstoffhersteller bei einem Krebsimpfstoff auszuüben. Pepsico verbuchte ein über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis und hob seine Prognosen an. Der Kurs stieg um 4,2 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 -0,4 4,29 355,7 5 Jahre 4,12 -6,0 4,18 285,6 7 Jahre 4,03 -5,1 4,08 259,2 10 Jahre 3,90 -4,2 3,94 239,1 30 Jahre 3,88 -4,6 3,92 197,9

Die Anleger warteten auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise als maßgeblich wichtigeres Datum als die etwas höher als gedacht ausgefallenen Erzeugerpreise, hieß es. Dazu hieß es mit Blick auf das Fed-Protokoll, dass es unter den US-Notenbankern auch mahnende Stimmen gegeben habe, die eine größere Vorsicht vor übertriebenen Leitzinsanhebungen signalisierten. Dies drückte die Renditen nach einem volatilen Handelsverlauf noch etwas.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:51 Uhr % YTD EUR/USD 0,9705 +0,0% 0,9704 0,9713 -14,7% EUR/JPY 142,48 -0,0% 142,54 141,93 +8,9% EUR/GBP 0,8751 +0,1% 0,8743 0,8850 +4,2% GBP/USD 1,1090 -0,1% 1,1100 1,0977 -18,0% USD/JPY 146,84 -0,0% 146,87 146,13 +27,6% USD/KRW 1.428,26 +0,2% 1.424,90 1.425,52 +20,1% USD/CNY 7,1834 +0,1% 7,1748 7,1706 +13,0% USD/CNH 7,1833 +0,1% 7,1752 7,1729 +13,0% USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8498 7,8499 +0,7% AUD/USD 0,6278 -0,0% 0,6278 0,6268 -13,5% NZD/USD 0,5614 +0,0% 0,5614 0,5602 -17,8% Bitcoin BTC/USD 19.082,51 -0,5% 19.180,07 19.105,60 -58,7%

Der Dollar stagnierte und kam mit den gesunkenen Marktzinsen von den Tageshochs zurück. Der Dollarindex zeigte sich auf Tagessicht nahezu unverändert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,19 87,27 -0,1% -0,08 +23,9% Brent/ICE 92,50 92,45 +0,1% +0,05 +25,7%

Die Ölpreise gaben erneut nach - um bis zu 2,5 Prozent. Sie schlossen auf dem tiefsten Stand seit über einer Woche, nachdem das Erdölkartell Opec den Ausblick für das Nachfragewachstum gesenkt hatte. Damit reagierte die Gruppe auf die globalen Rezessionssorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.670,47 1.673,20 -0,2% -2,73 -8,7% Silber (Spot) 19,00 19,08 -0,4% -0,07 -18,5% Platin (Spot) 885,08 883,50 +0,2% +1,58 -8,8% Kupfer-Future 3,43 3,44 -0,1% -0,00 -22,4%

Der Goldpreis verbesserte sich mit den sinkenden Marktzinsen um ein halbes Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREA

hat Medienberichten zufolge zwei strategische Marschflugkörper mit großer Reichweite getestet. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrere ballistische Raketen abgefeuert, von denen eine über Japan hinweg flog. Die Tests lösten international Empörung aus.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche stark um 7,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Fass.

IRAN

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt. Die EU-Außenminister sollen die Sanktionen am Montag offiziell beschließen.

