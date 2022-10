Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 13-Oct-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 12 October 2022 it purchased a total of 415,709 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 235,709 180,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.8610 GBP0.7530 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.8440 GBP0.7410 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.8533 GBP0.7474

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 688,109,451 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 83 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940009TRDU1 1,226 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940010TRDU1 2,255 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940005TRDU1 197 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940006TRDU1 22 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940007TRDU1 1,224 0.8460 XDUB 09:39:02 00026940008TRDU1 2,958 0.8490 XDUB 09:50:49 00026940219TRDU1 2,164 0.8510 XDUB 09:57:54 00026940269TRDU1 633 0.8510 XDUB 09:57:54 00026940270TRDU1 701 0.8510 XDUB 10:04:37 00026940380TRDU1 667 0.8510 XDUB 10:04:37 00026940381TRDU1 1,423 0.8510 XDUB 10:04:37 00026940382TRDU1 1,154 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940969TRDU1 34 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940968TRDU1 1,700 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940967TRDU1 1,329 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940965TRDU1 405 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940966TRDU1 1,734 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940964TRDU1 1,734 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940961TRDU1 2,947 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940962TRDU1 2,905 0.8600 XDUB 10:32:41 00026940963TRDU1 580 0.8600 XDUB 10:32:42 00026940970TRDU1 994 0.8600 XDUB 10:42:25 00026941088TRDU1 2,984 0.8600 XDUB 10:42:25 00026941089TRDU1 1,592 0.8600 XDUB 10:42:25 00026941086TRDU1 398 0.8600 XDUB 10:42:25 00026941087TRDU1 2,555 0.8550 XDUB 11:01:58 00026941286TRDU1 2,033 0.8570 XDUB 11:11:53 00026941408TRDU1 452 0.8570 XDUB 11:11:53 00026941409TRDU1 1,000 0.8570 XDUB 11:13:10 00026941425TRDU1 1,110 0.8570 XDUB 11:13:10 00026941424TRDU1 487 0.8570 XDUB 11:13:24 00026941428TRDU1 2,749 0.8540 XDUB 11:19:38 00026941525TRDU1 6,710 0.8520 XDUB 11:26:02 00026941583TRDU1 2,000 0.8530 XDUB 12:06:52 00026941849TRDU1 1,447 0.8530 XDUB 12:06:52 00026941848TRDU1 7,773 0.8530 XDUB 12:11:37 00026941856TRDU1 349 0.8500 XDUB 12:16:11 00026941905TRDU1 162 0.8500 XDUB 12:16:11 00026941906TRDU1 7,077 0.8500 XDUB 12:16:11 00026941907TRDU1 2,492 0.8500 XDUB 12:16:11 00026941908TRDU1 2,148 0.8520 XDUB 12:41:06 00026942154TRDU1 1,078 0.8520 XDUB 12:41:06 00026942155TRDU1 2,321 0.8520 XDUB 12:41:06 00026942156TRDU1 2,332 0.8490 XDUB 12:57:46 00026942251TRDU1 623 0.8490 XDUB 12:57:46 00026942252TRDU1 668 0.8480 XDUB 13:05:22 00026942302TRDU1 1,523 0.8480 XDUB 13:05:22 00026942303TRDU1 682 0.8480 XDUB 13:11:01 00026942343TRDU1 1,562 0.8480 XDUB 13:11:01 00026942344TRDU1 2,469 0.8480 XDUB 13:22:00 00026942411TRDU1 1,860 0.8480 XDUB 13:22:10 00026942412TRDU1 661 0.8480 XDUB 13:26:12 00026942452TRDU1 1,477 0.8480 XDUB 13:26:12 00026942453TRDU1 761 0.8480 XDUB 13:26:12 00026942454TRDU1 1,963 0.8440 XDUB 13:32:20 00026942556TRDU1 1,000 0.8440 XDUB 13:32:20 00026942557TRDU1 2,455 0.8440 XDUB 13:37:56 00026942585TRDU1 2,053 0.8440 XDUB 13:42:41 00026942633TRDU1 331 0.8440 XDUB 14:00:42 00026942861TRDU1 398 0.8440 XDUB 14:00:42 00026942863TRDU1 6,873 0.8440 XDUB 14:00:42 00026942865TRDU1 2,687 0.8450 XDUB 14:01:00 00026942869TRDU1 7,584 0.8480 XDUB 14:04:31 00026942907TRDU1 2,136 0.8480 XDUB 14:24:06 00026943026TRDU1 266 0.8480 XDUB 14:24:07 00026943027TRDU1 71 0.8480 XDUB 14:24:07 00026943028TRDU1 2,530 0.8480 XDUB 14:24:16 00026943029TRDU1 2,090 0.8480 XDUB 14:28:02 00026943051TRDU1 665 0.8480 XDUB 14:28:02 00026943052TRDU1 1,641 0.8480 XDUB 14:31:27 00026943072TRDU1 1,695 0.8480 XDUB 14:31:27 00026943073TRDU1 5,696 0.8500 XDUB 14:42:18 00026943202TRDU1 1,485 0.8500 XDUB 14:42:18 00026943203TRDU1 741 0.8500 XDUB 14:42:18 00026943204TRDU1 1,900 0.8520 XDUB 14:44:47 00026943227TRDU1 679 0.8520 XDUB 14:45:49 00026943256TRDU1 1,180 0.8520 XDUB 14:46:16 00026943264TRDU1 60 0.8520 XDUB 14:46:16 00026943265TRDU1 305 0.8520 XDUB 14:46:16 00026943266TRDU1 323 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943296TRDU1 705 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943298TRDU1 3,278 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943299TRDU1 2,818 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943293TRDU1 11 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943294TRDU1 3,568 0.8500 XDUB 14:47:55 00026943295TRDU1 1,023 0.8500 XDUB 14:57:21 00026943397TRDU1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2-

1,482 0.8500 XDUB 14:59:54 00026943417TRDU1 667 0.8500 XDUB 15:00:04 00026943420TRDU1 1,447 0.8500 XDUB 15:03:49 00026943466TRDU1 1,449 0.8500 XDUB 15:07:37 00026943544TRDU1 3,663 0.8500 XDUB 15:19:11 00026943725TRDU1 4,103 0.8510 XDUB 15:20:16 00026943739TRDU1 409 0.8510 XDUB 15:20:16 00026943740TRDU1 5 0.8510 XDUB 15:20:16 00026943741TRDU1 71 0.8540 XDUB 15:33:02 00026943957TRDU1 78 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943980TRDU1 1,141 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943976TRDU1 592 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943977TRDU1 1,000 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943978TRDU1 1,000 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943979TRDU1 71 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943973TRDU1 867 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943974TRDU1 233 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943975TRDU1 471 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943971TRDU1 673 0.8560 XDUB 15:34:48 00026943972TRDU1 267 0.8560 XDUB 15:35:39 00026943987TRDU1 431 0.8560 XDUB 15:38:56 00026944010TRDU1 1,230 0.8570 XDUB 15:50:59 00026944309TRDU1 367 0.8570 XDUB 15:50:59 00026944310TRDU1 3,691 0.8570 XDUB 15:50:59 00026944308TRDU1 3,691 0.8570 XDUB 15:50:59 00026944306TRDU1 2,718 0.8570 XDUB 15:50:59 00026944307TRDU1 440 0.8570 XDUB 15:52:04 00026944337TRDU1 987 0.8570 XDUB 15:55:23 00026944397TRDU1 5 0.8570 XDUB 15:57:53 00026944445TRDU1 3,216 0.8570 XDUB 15:57:53 00026944443TRDU1 1,046 0.8570 XDUB 15:57:53 00026944444TRDU1 73 0.8590 XDUB 16:12:04 00026944893TRDU1 1,558 0.8590 XDUB 16:12:04 00026944892TRDU1 1,836 0.8600 XDUB 16:13:16 00026944910TRDU1 831 0.8600 XDUB 16:13:16 00026944911TRDU1 3,000 0.8600 XDUB 16:13:16 00026944909TRDU1 1,118 0.8600 XDUB 16:13:16 00026944907TRDU1 1,086 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944920TRDU1 2,696 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944917TRDU1 1,754 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944918TRDU1 3,696 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944919TRDU1 1,000 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944913TRDU1 29 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944914TRDU1 971 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944915TRDU1 1,000 0.8600 XDUB 16:13:22 00026944916TRDU1 2,670 0.8600 XDUB 16:13:54 00026944956TRDU1 405 0.8600 XDUB 16:14:04 00026944960TRDU1 674 0.8600 XDUB 16:14:25 00026944965TRDU1 344 0.8600 XDUB 16:14:25 00026944966TRDU1 2,670 0.8600 XDUB 16:14:25 00026944964TRDU1 1,250 0.8610 XDUB 16:14:54 00026945045TRDU1 1,250 0.8610 XDUB 16:14:54 00026945046TRDU1 2,000 0.8610 XDUB 16:14:56 00026945049TRDU1 1,250 0.8610 XDUB 16:14:56 00026945048TRDU1 451 0.8610 XDUB 16:14:56 00026945047TRDU1 1,672 0.8610 XDUB 16:14:57 00026945054TRDU1 2,670 0.8610 XDUB 16:14:57 00026945052TRDU1 408 0.8610 XDUB 16:14:57 00026945053TRDU1 49 0.8610 XDUB 16:15:00 00026945056TRDU1 2,904 0.8600 XDUB 16:15:35 00026945081TRDU1 96 0.8600 XDUB 16:16:53 00026945094TRDU1 2,412 0.8600 XDUB 16:16:53 00026945095TRDU1 671 0.8600 XDUB 16:18:08 00026945110TRDU1 890 0.8600 XDUB 16:18:08 00026945111TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share Trading Time of Transaction Reference (GBP) venue transaction Number 0.7520 XLON 16:18:58 00026945227TRDU1 3,365 0.7510 XLON 16:11:58 00026944891TRDU1 5,230 0.7510 XLON 16:11:58 00026944890TRDU1 4,265 13,172 0.7520 XLON 16:11:41 00026944883TRDU1 0.7520 XLON 16:11:41 00026944882TRDU1 1,591 0.7490 XLON 15:50:59 00026944305TRDU1 3,017 0.7490 XLON 15:50:59 00026944304TRDU1 5,962 0.7510 XLON 15:49:11 00026944241TRDU1 2,683 0.7510 XLON 15:49:11 00026944240TRDU1 565 0.7510 XLON 15:44:43 00026944150TRDU1 837 0.7510 XLON 15:44:43 00026944149TRDU1 2,190 0.7510 XLON 15:44:42 00026944148TRDU1 2,711 0.7510 XLON 15:44:42 00026944147TRDU1 353 0.7500 XLON 15:36:09 00026943994TRDU1 110 0.7500 XLON 15:36:09 00026943993TRDU1 87 0.7500 XLON 15:36:09 00026943992TRDU1 2,505 0.7500 XLON 15:36:09 00026943991TRDU1 26 0.7500 XLON 15:36:09 00026943990TRDU1 87 0.7450 XLON 15:19:11 00026943732TRDU1 562 0.7450 XLON 15:19:11 00026943731TRDU1 171 0.7450 XLON 15:19:11 00026943730TRDU1 200 0.7450 XLON 15:19:11 00026943729TRDU1 120 0.7450 XLON 15:19:11 00026943728TRDU1 1,797 0.7450 XLON 15:19:11 00026943727TRDU1 2,948 0.7450 XLON 15:19:11 00026943726TRDU1 780 0.7450 XLON 15:19:11 00026943724TRDU1 2 0.7450 XLON 15:19:11 00026943723TRDU1 3,146 0.7450 XLON 15:19:11 00026943722TRDU1 2,364 0.7450 XLON 15:12:03 00026943647TRDU1 3,384 0.7450 XLON 15:00:53 00026943447TRDU1 1,475 0.7450 XLON 14:58:00 00026943402TRDU1 3,081 0.7460 XLON 14:47:55 00026943297TRDU1 8,806 0.7480 XLON 14:46:42 00026943271TRDU1 3,191 0.7460 XLON 14:42:08 00026943201TRDU1 2,011 0.7460 XLON 14:42:08 00026943200TRDU1 1,028

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -3-

0.7430 XLON 14:32:00 00026943081TRDU1 231 0.7430 XLON 14:32:00 00026943080TRDU1 1,166 0.7430 XLON 14:32:00 00026943079TRDU1 1,166 0.7430 XLON 14:32:00 00026943078TRDU1 2 0.7440 XLON 14:24:06 00026943025TRDU1 3,241 0.7440 XLON 14:24:06 00026943024TRDU1 2,309 0.7440 XLON 14:24:06 00026943023TRDU1 830 0.7400 XLON 14:00:42 00026942864TRDU1 2,853 0.7400 XLON 14:00:42 00026942862TRDU1 3,036 0.7400 XLON 14:00:42 00026942860TRDU1 3,392 0.7410 XLON 14:00:42 00026942859TRDU1 2,851 0.7410 XLON 14:00:42 00026942858TRDU1 2 0.7430 XLON 13:30:15 00026942524TRDU1 5,748 0.7430 XLON 13:30:15 00026942523TRDU1 5,866 0.7430 XLON 13:30:15 00026942522TRDU1 290 0.7430 XLON 13:30:15 00026942521TRDU1 5 0.7430 XLON 13:30:15 00026942520TRDU1 2,900 0.7430 XLON 13:02:02 00026942274TRDU1 2,819 0.7440 XLON 12:46:39 00026942174TRDU1 24 0.7450 XLON 12:44:25 00026942168TRDU1 2,200 0.7460 XLON 12:12:30 00026941882TRDU1 6,611 0.7460 XLON 12:12:30 00026941881TRDU1 5,706 0.7470 XLON 12:12:30 00026941880TRDU1 3,625 0.7470 XLON 12:12:30 00026941879TRDU1 105 0.7470 XLON 12:12:30 00026941878TRDU1 2,500 0.7460 XLON 11:50:18 00026941758TRDU1 2 0.7470 XLON 11:26:02 00026941586TRDU1 1,052 0.7470 XLON 11:26:02 00026941585TRDU1 642 0.7470 XLON 11:26:02 00026941584TRDU1 2,654 0.7490 XLON 11:23:35 00026941571TRDU1 2,905 0.7500 XLON 11:12:29 00026941421TRDU1 3,106 0.7530 XLON 10:42:25 00026941085TRDU1 1,075 0.7530 XLON 10:42:25 00026941084TRDU1 2,819 0.7530 XLON 10:42:25 00026941083TRDU1 6,790 0.7530 XLON 10:42:25 00026941082TRDU1 8,962 0.7470 XLON 09:57:09 00026940263TRDU1 2,957 0.7470 XLON 09:57:09 00026940262TRDU1 437 0.7440 XLON 09:55:06 00026940243TRDU1 2 0.7430 XLON 09:44:45 00026940146TRDU1 494 0.7430 XLON 09:44:45 00026940145TRDU1 2,800 0.7430 XLON 09:44:44 00026940144TRDU1 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 194169 EQS News ID: 1462533 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1462533&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)